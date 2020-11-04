«مكتبة» تشرع أبوابها أمام الجمهور

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن إعادة فتح جميع أفرع «مكتبة» المنتشرة في أرجاء الإمارة، بما يتيح الفرصة أمام الجمهور لزيارة المكتبات واستعارة الكتب خلال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 4 عصراً.

وستفتح كل من مكتبة زايد المركزية، ومكتبة المرفأ، ومكتبة الباهية، ومكتبة متنزه خليفة، ومكتبة الوثبة أبوابها لاستقبال الجمهور بسعة تبلغ %30 من طاقتها الاستيعابية فقط خلال أيام الأسبوع، على أن تقفل «مكتبة» أبوابها يومي الجمعة والسبت وخلال العطل والمناسبات الرسمية.

ومن جهة أخرى أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مبادرة ثقافية جديدة بعنوان «مساحة الفن»، بالتعاون مع شركة الدار العقارية، والتي ستوفر مساحات خاصة للفنانين في دولة الإمارات العربية المتحدة لعرض وبيع أعمالهم الفنية وتتيح لهم فرصة التفاعل مع الجمهور، وذلك في مواقع تجارية مختلفة في جميع أرجاء الإمارة.

تندرج هذه المبادرة النوعية، والتي تجمع 12 فناناً على مدار ثمانية أشهر، ضمن برنامج الثقافة للجميع، الذي نظم جلسةً حواريةً مؤخراً بمشاركة محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومجموعة من الفنانين والمبدعين في الدولة، وتناولت التطور الفني المستمر في دولة الإمارات والسبل الممكنة لمواجهة التحديات التي يعيشها المجتمع الفني، لا سيما قلّة المساحات الفنية لعرض أعمال الفنانين.

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