«الشارقة للكتاب» يطلق اليوم فعاليات عرس الثقافة الـ39

المصدر: الشارقة- وفاء السويدي، البيان

تنطلق اليوم، فعاليات الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظّمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «العالم يقرأ من الشارقة»، ليكون جمهور الأدب والثقافة أمام فصل جديد من فصول الحدث حتى 14 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة.

وينطلق هذا العرس الثقافي العربي في العام الحالي، بدورة استثنائية أول مرّة في تاريخه، متخذاً مختلف الإجراءات الاحترازية التي تنسجم مع قرارات دولة الإمارات العربية المتحدة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث أعلنت الهيئة عن تنظيم كافة فعاليات المعرض المصاحبة (عن بعد) عبر منصتها (الشارقة تقرأ)، فيما تقدم دور النشر إصداراتها في مركز إكسبو الشارقة ضمن إجراءات احتياطية نوعية.

ويزدان المعرض في هذا العام بباقة ثرية ومنوعة من إصدارات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الجديدة، حيث تتوفر في جناح «منشورات القاسمي» وتغني معها معارف زوار المعرض، ومن أهمها: «محاكم التفتيش تحقيقٌ لثلاثة وعشرين ملفاً لقضايا ضد المسلمين في الأندلس»- النسخة العربية-.

حيث صدر الكتاب مطلع أغسطس 2020، رواية «الحقد الدفين» - النسخة البرتغالية والنسخة الإسبانية ( إصدار 2020م)، كتاب «سرد الذات»- النسخة الأوردية (إصدار 2020م). إلى جانب «مسرحيات مختارة»: «هولاكو» و«شمشون الجبار» و«النمرود» و«داعش والغبراء»- النسخة البولندية (إصدار 2020م).

60

وتستضيف دورة المعرض في هذا العام، كوكبة من ألمع الأسماء الأدبية والثقافية والفكرية عربياً وأجنبياً، حيث سيشهد المعرض مشاركة أكثر من 60 كاتباً وأديباً عربياً وأجنبياً، جاؤوا من 19 دولة ليقدموا 64 ندوة ثقافية وحوارية. ويستضيف أكثر من 1024 ناشراً .

ومن أبرز الضيوف المشاركين هذا العام : برنس إيا، وروبرت كيوساكي، ولانغ ليف، وإيان مارتل، وإليزابيتا دامي، وواسيني الأعرج، وأحمد مراد، وليلى المطوع، ولينا خوري، وأحمد الرفاعي، ومشعل حمد، ونجوى الذبيان، ونيل باسريشا، وياسر عقل، ورافيندر سينغ، والشاعر سلطان العميمي، والكاتبة إيمان اليوسف، وغيرهم.

وسيحظى جمهور الأدب والثقافة بفرصة الاطلاع على ما يزيد على 80 ألف عنوان جديد من إصدارات 1024 ناشراً من 73 دولة، من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني sharjahreads.com.

مبادرات

وتشارك وزارة التربية والتعليم بفعاليات الدورة 39 للمعرض بمنصة تستعرض من خلالها عدة مبادرات نوعية كانت الوزارة قد أطلقتها سابقاً وتتماشى مع طبيعة التعليم في المرحلة الراهنة ومن بينها «التعليم الذكي طريق للابتكار والارتقاء».

حقوق

ومن جهة اخرى، اختتم مؤتمر الناشرين أمس فعاليات دورته العاشرة التي نظّمتها هيئة الشارقة للكتاب، قبيل انعقاد الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، موصياً بضرورة حماية حقوق المؤلف، ومقاضاة قراصنة الكتب، إلى جانب التأكيد على ضرورة الاهتمام بالكتب الصوتية التي فرضت نفسها مؤخراً في الظروف التي أوجدها انتشار فيروس كورونا بشكل واضح في الساحة الثقافية.

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