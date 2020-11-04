العامري لـ«البيان »: صفحة جديدة في تنظيم المعارض

المصدر: (الشارقة - البيان)

أكد أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، في حديثه لـ«البيان»، أن الشارقة تسجل اليوم تاريخاً جديداً لتنظيم المعارض الهجينة على المستوى العالمي، ليس خلال فترة «كورونا» وحسب، وإنما للمستقبل بصورة عامة، مشيراً إلى أن المتغيرات التي تواجه المشهد الثقافي العربي والعالمي تحمل فرصاً كبيرة لاستثمارها، وتحقيق نقلات نوعية في قطاع صناعة المعرفة والإبداع.

وأوضح العامري أن إمارة الشارقة بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تملك بنية تحتية مجهزة بأعلى المعايير تمكّنها من تنظيم حدث عالمي بحجم معرض الشارقة ، الذي يعد أحد أكبر ثلاثة معارض للكتب في العالم.

وقال العامري: «حرصنا في تنظيم المعرض أن نظل ملتزمين برؤية هيئة الشارقة للكتاب تجاه قطاع المكتبات، وقطاع النشر، فلم يغب عن الدورة الاستثنائية للمعرض «مؤتمر الناشرين» الذي يعقد سنوياً بمشاركة مئات الناشرين المتخصصين، بهدف الارتقاء بتجارب الناشرين المحليين والعرب، وفتح فرص العمل المشترك مع نظرائهم من بلدان العالم.

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