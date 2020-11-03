معرض فني في دبي لتمكين المجتمعات العالمية

المصدر: (دبي - البيان)

تنظم «مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد» معرضاً فنياً بعنوان «نحو الخمسين عاماً القادمة»، في منطقة 2071 بأبراج الإمارات بدبي، يضم مجموعة من الأعمال الإبداعية والمعروضات الفنية، في إطار دعم وتمكين الأشخاص الأقل حظاً في مختلف المجتمعات العالمية وتوفير الفرصة لهم، للارتقاء بواقعهم والمساهمة بدور إيجابي في مجتمعاتهم.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار المشاريع التنموية والإنسانية، التي تشرف عليها «مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد»، منذ أكثر من عشر سنوات، بهدف تمكين المرأة الأفغانية وتزويدها بمصادر مستدامة للدخل وتعزيز فرص حصولها على التعليم والتنمية الاجتماعية، والرعاية الطبية، والمياه النظيفة، والإصلاحات الاقتصادية.

وقال معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة: «نفتخر بمبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد، التي أحدثت تأثيراً إيجابياً على اقتصاد أفغانستان، والتي تؤكّد مساهمة الإمارات قيادة وشعباً في مجالات الاستجابة تجاه الأزمات الإنسانية من خلال مبادراتها النوعية، التي توفّر الحلول الملائمة للحدّ من تداعيات الكوارث على البشر».

وأضاف: «إن قصة نجاحنا على مدار الخمسين عاماً الماضية هي شهادة على عزمنا وتصميمنا. ويُجسّد (عام الاستعداد للخمسين) الرؤية البعيدة المدى، التي تتحلى بها قيادة الدولة الرشيدة في تطوير خطط ومشاريع تجعل القادم أفضل، تُحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

كما تمكّن الدولة من وضع (بصمتها الحضارية الخاصة في مسيرة التاريخ الإنساني) كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المُسلحة».

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