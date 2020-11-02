المصدر: «قلب بيروت في قلب دبي».. مبادرة فنية تدعم حرفيي لبنان

«قلب بيروت في قلب دبي». مبادرة فنية إبداعية تنطلق بعد غد في دبي، هدفها دعم حرفيي لبنان.

حيث يستعد أكثر من مئة مصمم لبناني، في إطارها، للمشاركة في معرض «بحبك يا لبنان» الذي يقام بدءاً من 5 نوفمبر وحتى الـ28 منه. إذ ينظم معرض مخصص لإنقاذ المصممين والحرفيين اللبنانيين الذين تضررت أعمالهم ومشاغلهم بعد انفجار بيروت، وذلك بهدف تشجيعهم على النهوض اقتصادياً، ويأتي ذلك كمحفّز لحثّهم على المحافظة على حرفهم المختلفة التي تعد إرثاً ثقافياً واجتماعياً مهدداً بالزوال.

المعرض الذي يقام برعاية القنصلية اللبنانية العامة في دبي والإمارات الشمالية، سيستضيف عدداً كبيراً من أبرز المصممين والحرفيين الذين سيحضرون خصيصاً من لبنان للمشاركة في هذه الفعالية التي تمتدّ على مدار أربعة أسابيع، حيث تنظمه شركة «Beyond Your Limits».

ويعرض فيها كلّ أسبوع، 25 مصمماً ومحترفاً لبنانياً مختلف أعمالهم الفنية المنوّعة من مختلف القطاعات (أزياء، مجوهرات، أدوات منزلية، تحف فنية وغيرها..).

ويقام معرض «بحبك يا لبنان» الذي تنظمه شركة «Beyond Your Limits» في «الفلمكني» - الجميرا، يومياً، من الساعة الـ12 ظهراً حتى الـ9 مساءً، وهو مبادرة خاصة تأتي تأكيداً على المحبة المتبادلة بين الإمارات العربيّة المتّحدة ولبنان، وعلى أواصر الأخوّة والتعاون بين البلدين.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز