«مؤسسة سلامة بنت حمدان» تعلن عن افتتاح معرض «المجتمع والنقد الفني»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، عودة معرض «المجتمع والنقد الفني: منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين 20/2019 الدفعة 7» في مَعرض 421، وذلك يوم 14 نوفمبر الجاري. ويسلط المعرض الضوء على أعمال 16 فنانة وفناناً ناشئاً من دولة الإمارات، بعد انتهاء برنامج المنحة الذي استمر على مدار عام في شراكة مع كلية «رود آيلاند للتصميم».

يقدم المعرض الأعمال التي تتناول العوالم العامة والخاصة، وتحتضن خصوصية المكان والمفاهيم الحضرية في عالمنا الحالي. ويستقي فنانو المنحة أفكارهم من خلفيات متنوعة في الفن التشكيلي والتصميم والنحت والأداء والأدب أيضاً.

وهم نخبة تختلف أعمارهم ومهنهم في طيف عريض، فمنهم من يتبقى له عام واحد حتى يتخرج، بينما يوازن آخرون بين حياة العمل وممارسات الفن في أوقات لا تخلو من الصعوبة.

تقول خلود العطيات، مدير أول لبرنامج الفنون والثقافة والتراث في مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان: «قبل 7 سنوات، عندما أطلقنا برنامج منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين، كان ذلك استجابة لعدة احتياجات عبر عنها الفنانون الناشئون في الإمارات العربية المتحدة. اليوم، نحن سعداء لمشاهدتنا أطر التقدم الذي أحرزته المنظومة الفنية في الدولة ولرؤية خريجينا وهم يلعبون دوراً أساسياً في هذا التقدم».

كما تناولت الظروف الصعبة والمعقدة التي فرضتها جائحة فيروس كُوفيد-19، قائلة: «منذ تطبيق القواعد الجديدة للعزل الصحي وقيود السفر، شرعنا في عقد جلسات تعليمية وورش عمل إضافية عن بُعد، إضافة إلى جلسات الاستوديو في الأشهر القليلة الأخيرة من البرنامج.

وسوف تشكل التحديات دوماً جزءاً من الممارسة، وعلينا تطوير القدرات للتعامل معها، وربما استلهمناها في أعمالنا. وللتعلم أشكال متعددة، ولذلك انتهزنا هذه الفرصة للنظر في إمكانية تطبيق سبل مختلفة تكفل بيئة تعليمية عالية الجودة لدعم مجموعة الفنانين العارضين، وكذلك الترحيب بالدفعة التالية».

وتضم قائمة الدفعة السابعة من منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين كلاً من: عبدالله النيادي، وعائشة الأحمدي، وحصة الزرعوني، وأروى ناجم، وفاطمة آل علي، وميثاء حمدان، ومحمد الشيباني، وموزة الحمراني، وسارة أهلي، وسارة المهيري (الإمارات). وعذوب البصيلي (الكويت). وفيصل الملك (فلسطين)، وملاك الغويل، ونبلة يحيى (ليبيا)، وساري الطاهر (فلسطين / الفلبين)، وزينب عبدالعزيز (السودان).

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