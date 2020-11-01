إطلاق «وكالة الشارقة الدولية للحقوق الأدبية»

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت هيئة الشارقة للكتاب «وكالة الشارقة الدولية للحقوق الأدبية» - أول وكالة من نوعها في دولة الإمارات والمنطقة - تهدف إلى تسهيل التواصل بين الناشرين والكتّاب والمترجمين وصنّاع المحتوى الإبداعي وتنظيم عملياتهم وفق أطر قانونية ومهنية تضمن حقوق الناشر والمؤلف على حد سواء، بالإضافة إلى تحفيز سوق النشر العربي وإيصال المحتوى الثقافي العربي لمختلف ثقافات ولغات العالم.

آفاق واعدة

تتجلى رؤية الهيئة في إطلاقها للوكالة مواكبة صناعة النشر ودعمها في المنطقة العربية ضمن معايير وأطر مهنية تضمن حقوق مختلف العاملين في قطاع النشر إلى جانب تعزيز الدور المحوري الذي تلعبه إمارة الشارقة على الصعيد الثقافي عربياً وعالمياً وفتح آفاق واعدة أمام الكتاب والمترجمين الإماراتيين والعرب إلى جانب المواهب الإبداعية الشابة لتجاوز تحديات حضورهم في الساحة العالمية، إضافة إلى دورها في تقديم الدعم المعنوي والمادي للمؤلفين والمبدعين.

وأكد أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب أن إطلاق الوكالة الأدبية يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى جعل الكتّاب ومقدرات الثقافة اللغة الأسمى التي نتخاطب فيها مع ثقافات وشعوب العالم، كما تنسجم هذه الخطوة مع مشروع الإمارة الثقافي الذي انطلق قبل ما يزيد على أربعة عقود، حيث نأمل أن نوفر من خلال هذه الوكالة بيئة داعمة للكتّاب والمبدعين تحفظ حقوقهم وتتابع مختلف مشاريعهم وأعمالهم.

تغطية مميزة

من جهة ثانية تستعد هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بقنواتها وإذاعاتها وشبكة مراسليها، لمواكبة فعاليات الدورة الـ 39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «العالم يقرأ من الشارقة»، حيث ستتولى مجموعة من البرامج الرئيسة، نقل أهم ما يدور في أروقة وردهات الحدث. وكعادته، في كلّ عام، أعدّ تلفزيون الشارقة تغطية متكاملة ونوعية، لنقل مختلف فعاليات وأنشطة المعرض، من خلال تخصيص برامج رئيسة، هي: «ساعة كتاب»، من الساعة 8 مساءً وحتى 9 مساءً، الذي سيحاور ضيوف المعرض وأصحاب دور النشر المشاركين، كما سيقدم البرنامج تغطيات حية لركن التوقيعات والفعاليات المصاحبة للمعرض، فيما سيقدم «كتاب من المعرض»، لعشّاق القراءة، مجموعة من العناوين والإصدارات التي تعرضها دور النشر المشاركة في الحدث.

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