انتهاء التصويت لمسابقة «الفن للجميع» اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

تنهي «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، تصويت الجمهور لاختيار الأعمال الفائزة في معرضها الافتراضي الأول «الفن للجميع» الذي تقام نسخته الأولى تحت شعار «في التباعد تضامن»، برعاية «هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون» الراعي الإعلامي الرسمي. وتتيح ناشئة الشارقة لجميع أفراد المجتمع فرصة التصويت عبر زيارة موقع المعرض https:/‏/‏vr.shjyouth.ae، واختيار العمل المفضل لهم وفق ذائقتهم الفنية، من ضمن الأعمال العشرين المرشحة للتصويت في المعرض بالأقسام ذات الإطار الذهبي، والضغط على اللوحة واختيار «صوّت الآن»، وذلك تمهيداً لإعلان نتائج الأعمال الفائزة ضمن فقرات برنامج أماسي على تلفزيون الشارقة يوم الأحد الأول من نوفمبر. وشهد اليوم الثاني للمعرض تنفيذ مجموعة من الورش الفنية المجانية المصاحبة لفعالياته، بمشاركة منتسبي ناشئة الشارقة ومحبي الفنون والتصوير من مختلف فئات المجتمع، تمثلت في ورشة بعنوان «لايت روم»، لتدريب المشاركين على أساسيات معالجة الصور وتحويلها إلى صور احترافية بإضافة لمسات فنية.

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