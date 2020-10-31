«الجونة السينمائي» يختتم نسخته الرابعة بعرض 14 فيلماً

المصدر: الأقصر - د ب أ

اختتم مهرجان الجونة السينمائي، برنامج عروض أفلام نسخته الرابعة أمس، بعرض أربعة عشر فيلماً، من بين حوالي 65 فيلماً من 42 دولة، جرى عرضها طوال أيام وليالي المهرجان، المقام على شواطئ محافظة البحر الأحمر المصرية. والأفلام التي عرضت أمس هي: «بداية»، و«سوفتي»، «الضربة الكبرى»، «بولماستيف»، «تسلل صريح»، «بيلار»، «موت مسؤول حكومي»، «أن أصبح أمي»، «جوزيب»، «نهاية سبتمبر»، «لا أبكي أبداً»، «ميكا»، «صبي الحوت»، «تحت نجوم باريس».

وكان المهرجان قد شهد أول من أمس الخميس، حفل إعلان المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي، حيث فاز مشروع «وداعاً جوليا» لمحمد كردفاني (البحرين، السودان) بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير (جائزة مالية بـ 15 ألف دولار) وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم «الحياة تناسبني جيداً» للهادي أولاد مهند (المغرب) بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج (جائزة مالية بـ 15 ألف دولار) وشهادة منصة الجونة السينمائية. وكان منطلق الجونة السينمائي قد استقبل في دورته الرابعة 99 طلب تقديم (65 مشروعاً في مرحلة التطوير، و34 فيلماً في مرحلة ما بعد الإنتاج) من جميع أنحاء العالم العربي. وتم اختيار 12 مشروعاً في مرحلة التطوير (8 مشاريع روائية طويلة و4 مشاريع وثائقية طويلة)، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج (5 أفلام روائية طويلة، وفيلم وثائقي طويل) بناءً على المحتوى والرؤية الفنية، كما أثنت اللجنة على المستوى المميز للمشاريع المُقدمة للمنطلق.

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