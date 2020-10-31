تغريدات النجوم.. احتفاء بالمولد النبوي الشريف

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بدت حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، نشطة هذه الأيام، حيث حملت بين طياتها ردوداً لأفعال النجوم حيال شائعات أصيبوا بها، ودفاعاً عن «تنمر» تعرض له بعضهم وعائلاتهم، من قبل أولئك الذين تابعوا إطلالات النجوم على سجادة مهرجان الجونة السينمائي، في وقت احتفى فيه بعض النجوم بيوم المولد النبوي الشريف، حيث قدموا التهنئة للأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ميلاد «خير البشر». «البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بجملة من التغريدات، وكانت البداية مع الفنانة الإماراتية أحلام التي نشرت على حسابها، مقطعاً من أنشودة «طلع البدر علينا»، التي أدتها بصوتها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: «طلع البدر علينا من ثنيات الوداع.. في ذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ من بعدها أبداً».

مودة وتسامح

الأمر ذاته انسحب أيضاً على الفنان حسين الجسمي، الذي نشر بدوره مقطعاً من أنشودة صلوا على رسول الله، أما الفنان راغب علامة فتمنّى أن تحمل هذه المناسبة أسمى معاني المحبة والمودة والتسامح وكتب عبر تويتر: في ذكرى المولد النبوي الشريف أتمنى أن تحمل هذه المناسبة أسمى معاني المحبة والمودة والتسامح والسلام والرحمة، وتنشرها في كلّ مكان في هذا العالم الذي يحتاج إلى الإنسانية والعدل والأمان. كلّ عام وأنتم وجميع الأحباب والأهل والأصدقاء بألف خير، أما الفنانة ماغي بو غصن، فغرّدت مهنئة، حيث كتبت: كل عام وأنتم بألف خير أعاده الله علينا جميعاً بالخير والصحة والسلام، وكذلك هو الفنان رامي عياش، الذي كتب بدوره: «كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، أنعم الله عليكم وعلى أحبابكم بالصحة والسلام وراحة البال»، من جانبها، تمنت الفنانة نوال الزغبي أن يحل السلام علينا جميعاً وباركت مهنئة بالقول: بمناسبة حلول ذكرى المولد النبويّ الشريف والذي نستذكر فيه رسالة السلام والتسامح، أتمنى أن يحل السلام علينا جميعاً، في حين كتبت نجوى كرم: بمناسبة يوم المولد النبوي الشريف، ينعاد على كلّ الأمة العربيّة بالخير والسلام والبركة.

إنجاز كبير

من جهة أخرى احتفى المخرج الإماراتي محمد سعيد حارب، أخيراً بمرور 15 عاماً على تأسيسه شركته لمتري، التي أنتج من خلالها مسلسله فريج، حيث كتب حارب عبر تويتر: 15 عاماً من الإنجاز، وفي الوقت ذاته، أعاد محمد سعيد حارب نشر تغريدة للفنان أيمن الأعتر والتي حملت بين ثناياها مقطعاً مصوراً من أغنية الأسير، التي كتب كلماتها محمد سعيد حارب. ومن جانبه، احتفى الفنان الإماراتي عبدالله صالح الرميثي، بأحدث أعماله السينمائية القصيرة، والذي حمل عنوان ثم من بعد للمخرج حمد صغران، كما قام بنشر مقطع من مسرحية الأطفال مملكة السلام، ومشهد من مسلسل ريح الشمال، الذي يظهر فيه برفقة كوكبة من نجوم الإمارات.

مهرجان الجونة

إطلالات كثيرة شهدتها سجادة مهرجان الجونة السينمائي للنجوم العرب، كما شهدت العديد من المواقف التي لفتت انتباه رواد التواصل الاجتماعي، وها هي الفنانة ميساء مغربي، ترد بطريقة ذكية على شائعة إصابتها بفيروس كورونا، في مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، والتي انتشرت أخيراً في أروقة التواصل الاجتماعي، حيث نشرت ميساء صورها على موقع انستغرام، وعلقت عليها بحكمة تعود لوينستون تشرشل، يقول فيها: النجاح ليس النهاية والفشل ليس قاتلاً، إنما الشجاعة في الاستمرار هي ما يهم، وكانت ميساء وفي وجودها في الجونة، قد خضعت لفحص PCR كغيرها من النجوم، الذين شاركوا في نسخة المهرجان لهذا العام، وظهرت نتيجتها سلبية. في المقابل، وقف الفنان أحمد السقا في وجه حملة السخرية التي تعرضت لها زوجته مها الصغير أخيراً، بعد مرورها برفقته على سجادة مهرجان الجونة السينمائي، حيث علق رواد التواصل الاجتماعي على الأزياء التي أطلت بها مها خلال مرورها على السجادة الحمراء، الأمر الذي دعا السقا إلى الدفاع عنها، وتوجيه رسالة إلى منتقديها قائلاً: (مش كل الناس بتفهم)، أما مها الصغير فردت بالقول: عندما يحكم عليك شخص ما.. فإن الأمر لا يتعلق بك في الواقع.. إنه يتعلق بهم وبشعورهم بعدم الأمان والقيود والاحتياجات.. فن اللامبالاة.

نجاح مسلسل

ومن سجادة المهرجان، أطلت الفنانة نسرين طافش لتعلن على الملأ ارتباطها عاطفياً، وهو الخبر الذي انتشر بين منصات التواصل الاجتماعي، حيث أكدت نسرين نيتها الإعلان عن كافة التفاصيل في الأيام المقبلة، يذكر أن نسرين كانت قد أطلت أخيراً في مسلسل الوجه الآخر، مع الفنان ماجد المصري. وبعيداً عن أضواء المهرجان، كانت الفنانة هيفاء وهبي قد احتلت في الأيام الماضية سدة ترند في موقع تويتر، وذلك بعد تصدر مسلسلها «أسود فاتح» قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة على تطبيق شاهد، وعبر تويتر، احتفت هيفاء بهذا النجاح، حيث ركزت معظم تغريداتها على نجاحات المسلسل، وفي الوقت ذاته، كانت هيفاء قد توجهت للأمة الإسلامية بالتهنئة بمناسبة يوم المولد النبوي الشريف، حيث كتبت: بمناسبة يوم المولد النبويّ الشريف ينعاد على كل الأمّة الإسلامية بالخير والبركة وراحة البال.

على صعيد آخر، أطلق الفنان المغربي عبدالفتاح الجريني أخيراً أغنية جديدة، أهداها إلى كافة النساء اللواتي يحاربن مرض الســــرطان، وكان الجريني قد شــــــارك مقطعاً من الأغنية على حسابه في انستغرام، وكذلك منصة تيك توك التي تتعاون مع مؤسسة بهية التي تولت إنتاج الأغنية، من أجل إطلاق حملة دعم واسعة لمحاربة السرطان.

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