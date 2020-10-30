شاروخان في جلسة صراحة مع معجبيه على «تويتر»

المصدر: إعداد: فاتن صبح

القصة بدأت مع سؤال أحد المعجبين النجم البوليوودي شاروخان، عما إذا كان نادماً على اختيار أحد النصوص السيئة في السنوات العشر الأخيرة، ليردّ عليه الأخير بـ«تغريدة» تقول: «ليس فعلاً.. سأنتظر مشاهدة فيلمي الجديد في السينمات ربما». ومع أنه لم يسبق لشاروخان أن أعلن عن صدور عمل له، إلا أنه تحدث بالأمر بشكل مقتضب قائلاً: إن الفيلم سيستغرق عاماً آخر قبل أن يبدأ عرضه.

لمحة

وكان قد أجاب عن سؤال عبر «تويتر» لمعجب آخر سأله أن يفصح ولو ببعض الكلمات للمعجبين، الذين يرغبون برؤيته على الشاشة مجدداً. وأعطى هنا لمحة بسيطة عن فيلمه المقبل فقال: «سنبدأ التصوير ومن ثم المونتاج، وسننتظر أن تعود دور السينما لوضعها الطبيعي.. سيستغرق الأمر عاماً على ما أعتقد».

كذلك أفصح شاروخان عن خبر آخر بعث السعادة في قلوب معجبيه، إذ أكد أنه سيواصل التمثيل لـ50 عاماً قادماً. وقدّم إجابة حكيمة لأحد المغردين، سأله عن اختياراته في الأعوام العشر الأخيرة، حيث قال: «لا بدّ للإنسان أن يؤمن بما يقوم به ويدعمه.. أما الإنجازات والقبول فيتعلقان بالمشاهد، حافظ على إيمانك في قلبك».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز