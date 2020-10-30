«سيرة القاهرة».. مبادرة شبابية لإنقاذ الآثار المهملة

المصدر: القاهرة - عبد الحليم حفينة

بعد أن طوى الزمن الكثير من صفحات الصالحين في مصر، وسقطوا في غياهب النسيان، وطالت يد الإهمال والعبث تلك المباني الأثرية، ليقوم على إثر ذلك مجموعة من الشباب بالتطوع لإنقاذ تراث وآثار القاهرة، في مبادرة «سيرة القاهرة»، بالتنسيق مع مسؤولي وزارة السياحة والآثار.

ورغم الجهود الحثيثة التي تقوم بها السلطات المصرية لإعادة نفخ الروح في مواقع تراثية ومبانٍ أثرية، بترميمها مثل: مشروع ترميم القاهرة الخديوية، إلا أن مبادرة «سيرة القاهرة» جاءت لتضفي روحاً من المشاركة المجتمعية إلى الجهود الرسمية، أحدثت زخماً ومشاركات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول معاذ لافي أحد أعضاء المبادرة لـ«البيان»، إن فكرة «سيرة القاهرة» جاءت أثناء جولاتنا كوننا مجموعة من الشباب الدارسين للآثار والتاريخ بين تلك المناطق، وكان يلفت نظرنا أحياناً وجود مناطق أثرية مهملة، تحيط بها القمامة، وتكسوها الأتربة، ومن هنا قررنا تدشين حملة لتنظيف تلك الآثار بالتعاون مع قطاع الآثار الإسلامية.

ويضيف لافي أن اهتمام الحملة ينصب في الأساس على الأماكن التراثية والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في القاهرة، لافتاً إلى أن جميع مؤسسي المبادرة من المتخصصين في التاريخ والآثار، إضافة إلى أن جميع أعمال التنظيف تتم بوجود مفتشى آثار.

وبحسب أعضاء «سيرة القاهرة»، فإن الحملة تلقت أخيراً، ما يتجاوز 400 طلب للانضمام إلى الحملة، عن طريق صفحتهم على موقع «فيسبوك»، مشيرين إلى أن عملية قبول المتطوعين تتم وفقاً للحاجة، خصوصاً أنهم قد أعدوا مخططاً مستقبلياً لتنظيف المناطق الأثرية يتضمن حملة كل أسبوعين.

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