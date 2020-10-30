منة شلبي تلحق بقطار النجوم في «نمرة اتنين»

المصدر: القاهرة - مها سمير

تنتظر الفنانة منة شلبي عرض مسلسل «نمرة اتنين»، التي انضمت حديثاً للمشاركة في بطولته، وهو مسلسل من 7 حلقات منفصلة، ويضم قصصاً مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية، ويشارك في بطولته منى ذكي وأروى جودة وشيرين رضا وأمينة خليل وصبا مبارك وآسر ياسين وعمرو يوسف وآخرون.

وتجسد منة واحدة من الحكايات السبع، التي لم يستقر على اسمها حتى الآن، لكنها صورت العديد من مشاهدها في الديكورات الخاصة بالحلقة التي يتولى إخراجها محمد شاكر خضير.

«نمرة اتنين» انطلق عرضه يوم أمس، على إحدى المنصات الرقمية على الإنترنت، كل حلقة به عبارة عن حكاية مختلفة، وتضم أبطالاً ومؤلفين ومخرجين مختلفين، ويشارك في إخراج المسلسل عدد من المخرجين، بينهم طارق العريان، هادي الباجوري، وغيرهم، أما فريق التأليف فيضم آدم عبدالغفار، مريم نعوم، وغيرهما.

يشار إلى أن منة شلبي تنتظر عرض فيلمها الجديد «النمس والإنس» قريباً، وشاركت في بطولته مع محمد هنيدي، عمرو عبد الجليل، وإخراج شريف عرفة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز