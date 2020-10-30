«معهد الشارقة» يحتفي بيوم التراث السمعي والبصري

المصدر: الشارقة - وام

نظم معهد الشارقة للتراث ندوة افتراضية بمناسبة اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري الذي يصادف في 27 أكتوبر من كل عام، والذي يحتفى به هذا العام تحت شعار «نافذتك إلى العالم».

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث: «ننظر إلى اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري كمحطة مهمة تسهم في زيادة الوعي بشأن أهمية التراث السمعي والبصري وصونه ونقله للأجيال القادمة فهو بكل تأكيد شاهد فريد في كثير من الأحيان على التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي».

وأكد حرص المعهد على الاحتفاء بمثل هذه المناسبات لما لها من دور في تعزيز الوعي بأهمية التراث ومكانته وفي نفس الوقت هي من صلب اهتمامات ووظائف المعهد الذي يعنى بعالم التراث بمختلف عناصره ومكوناته.. مشيراً إلى أن الوثائق السمعية والبصرية تتكامل مع السجلات المكتوبة والمدونة التي تؤرخ للشعوب وهوياتها وخصوصية كل شعب وجماعة اجتماعية وحضارة، ما يستوجب بذل كل الجهود لحفظها وحمايتها من التلف والضياع والإهمال ومختلف أشكال المخاطر.

وتحدث في ندوة اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري على منصة معهد الشارقة للتراث عدد من الباحثين والمختصين.

من جانبها، قالت عائشة الحصان الشامسي مديرة مركز التراث العربي التابع لمعهد الشارقة للتراث إن هذه الفعالية أدرجت ضمن مهام قسم الأرشيف بمركز التراث العربي التابع لمعهد الشارقة للتراث تقديراً للجهود المبذولة على مستوى العالم في مجال توثيق وحفظ التراث السمعي البصري من خلال الندوات العلمية والبرامج المتنوعة التي تشارك فيها المؤسسات والأفراد في الإمارات. كما نظم فرع المعهد في خورفكان محاضرة افتراضية بنفس المناسبة بعنوان «الحفاظ على التراث السمعي والبصري» قدمتها الباحثة في التراث فاطمة المغني التي تناولت أهمية الحفاظ على التراث السمعي والبصري نظراً لقيمته العملية والمعرفية.

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