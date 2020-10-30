«ثقافة داير ما يدور» يهدف إلى بث الحيوية وتمكين الشباب

المصدر: بيروت - البيان

يسعى برنامج «ثقافة داير ما يدور» الذي يُنفَّذ بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز منظومة حيوية ثقافية، كونها المناخ اللازم لتمكين الشباب مجتمعياً واقتصادياً، وذلك في سبعة بلدان في المنطقة العربية هي الأردن، تونس، الجزائر، فلسطين، لبنان، المغرب ومصر، إلى جانب الأفراد والكيانات السورية والليبية العاملة في هذه البلدان.

يقدّم البرنامج، الذي يُنفّذ على مدار 4 سنوات، دعماً للكيانات الثقافية، الراسخة منها والصاعدة، بهدف بناء سُبل تعاون مستدامة بينهم، وللمبادرات الثقافية والمدنّية التي يقودها الشباب، وذلك لتشجيع مشاريع ثقافية ومدنّية معنَّية بمجتمعاتها. كما يدعم البرنامج زمالات عابرة للحدود بهدف إرساء دعائم التعاون بين المؤسسات الثقافية في البلدان العربية المستهدفة من جهة، وبين نظيراتها في أوروبا من جهة أخرى. سيتمّ أيضاً تطوير مركز موارد يمثّل حلقة الوصل ما بين كافة الاحتياجات التعليمية والمواد المعرفية التي يتضمّنها هذا البرنامج، ومشاركة مقاربات وممارسات معنيّة بالمنظومة الحيوية الثقافية على نطاق أوسع. كما يهدف برنامج «ثقافة داير ما يدور» إلى إنشاء منصة تدعم إتاحة الثقافة للجميع، وتدعو لمبادرات تُحسّن من بيئة عمل الأنشطة الثقافية والفنية وذلك في البلدان المعنيّة.

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