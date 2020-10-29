الجولات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة اليوم وغداً

المصدر: دبي - البيان

في موعد مع التحدي والمنافسة، تنطلق اليوم، وغداً الجمعة، الجولة التأهيلية لبطولة فزاع لليولة – برنامج الميدان 2020 ـ 2021، في القرية العالمية بدبي، بالقرب من البوابة رقم 1 (الثقافية)، من الساعة الرابعة مساء.

وشددت إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، على جميع المتقدمين، الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من جائحة «كورونا»، حرصاً على سلامة الجميع، حيث صمم المركز اللافتات الإعلانية في الموقع، لنشر الوعي حول التدابير اللازمة لضمان سلامة الجميع.

وتعد الجولات التأهيلية، محطة هامة لاختيار أفضل المهارات للمنافسة في بطولة فزاع لليولة، التي ستستضيف نسختها الـ 21 هذا الموسم، والنسخة الـ 16 من برنامج الميدان، الذي يبث مباشرة مساء كل جمعة، على قناة سما دبي وإذاعة الأولى، انطلاقاً من بداية شهر ديسمبر المقبل. ويسمح للشباب من جميع الجنسيات، المشاركة في هذه الجولات التأهيلية.

يذكر أن عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، قد كشف الأسبوع الماضي، عن الحلة الجديدة للبرنامج، والبطولة، التي جاءت بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، حرصاً من سموه على استدامة موروث اجتماعي ثقافي محلي عريق، مرتبط بمظاهر الاحتفال والفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.

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