«دبي للثقافة» تُعلن الفائزين في «صناعة الأفلام القصيرة»

المصدر: دبي- البيان

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن أسماء الفائزين في مسابقة صناعة الأفلام القصيرة، التي أطلقتها في يوليو 2020 تحت عنوان «إبداع دبي في صناعة الأفلام القصيرة»، بهدف دعم المواهب الشابة الواعدة، وتحفيز الطاقات الإبداعية الخلّاقة في حقل صناعة الأفلام القصيرة، وتوظيف الوسائط المرئية والمسموعة في رواية القصص والتعبير عن الذات.

واختارت لجنة تحكيم تضم أبرز الخبراء المتمرسين في هذا المجال الإبداعي، وهم: الدكتور حبيب غلوم، والمهندس وليد الجلاف، والفنان محمد السلطي، والفنانة سميرة أحمد.

والفنان أحمد الشامسي، والفنان خليفة البحري، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في هذه المسابقة، التي دعت فيها «دبي للثقافة» الهواة والمحترفين من الشباب في مجال صناعة الأفلام القصيرة محلياً وعالمياً، للمشاركة وإظهار إبداعاتهم عبر صناعة فيلم قصير، يتميز بالمفهوم الهادف وجودة المحتوى والفكرة الهادفة، وتوظيف المهارات الإخراجية بأقل التكاليف، في واحدة من أربع فئات للأفلام، تشمل: الروائي والصامت والكوميدي والوثائقي.

مواهب الأجيال

وفي هذه المناسبة، قالت فاطمة الجلاف، مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون في دبي: «يسرنا الإعلان عن الأفلام الفائزة في مسابقة «إبداع دبي في صناعة الأفلام القصيرة»، التي تندرج في إطار حرصنا على النهوض بطاقات ومواهب الأجيال الجديدة، وإلهامها لإطلاق العنان لإبداعاتها.

لقد ترجم المشاركون في المسابقة إبداعاتهم إلى أعمال متميزة ومبتكرة، تجعلنا متفائلين بمستقبل واعد في المنطقة لهذا المجال الإبداعي المهم، وتعمِّق إيماننا بأن الإلهام والإبداع موجودان في كل مكان، وما علينا سوى تحفيزهما واستكشافهما».

وأضافت: «يعدّ العمل عن كثب مع المواهب والمبدعين مرتكزاً رئيسياً في تعزيز المشهد الثقافي والإبداعي في إمارة دبي، لتصبح بيئة حاضنة للمجتمع الإبداعي وداعمة للمواهب من المحترفين والناشئين من أنحاء العالم كافة.

وقد نجحت هذه المسابقة في تحريك الساحة الإبداعية داخل الدولة وخارجها، واستقطاب الكثير من المشاركات المبتكرة والغنية. لقد استحقت الأعمال الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى هذا النجاح بجدارة، وسنواصل دعمنا لمبدعي تلك الأعمال، ولجميع الشغوفين في مجالات الفن والإبداع والثقافة».

الفائزون

حقق صالح ناجي محمد المري من السعودية المركز الأول عن فيلمه «سيمبا». صالح مهندس خريج الولايات المتحدة 2015 مع مرتبة الشرف، أخرج أفلاماً عدة لشركات كبرى في المملكة، وهو عضو في جمعية الثقافة والفنون بالأحساء.

ونال المركز الثاني علي الطاهر رمضان من السودان عن فيلمه «إنسان»، الذي يجسد قيماً إنسانية تتمحور حول كيفيه التعامل مع أفراد المجتمع بفئاتهم وأعمارهم المختلفة لتوطيد أواصر المحبة والتكاتف بينهم. الفنان من مواليد الإمارات ومقيم فيها، وخريج جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، تخصص هندسة معمارية.

أما المركز الثالث فذهب للفنانة إيمان فرج مبارك دريقان من الإمارات عن فيلمها «حدث في 2020»، الذي يحكي قصة الطفل «حميد» مع الحظر، الذي فرضته جائحة «كوفيد19»، ويعرض كيف تغيرت حياته بسبب هذه الأزمة. وهي خريجة علاقات عامة وإعلام متعدد، كتبت ومثلت عدة أعمال فنية في مركز فتيات رأس الخيمة، ولها مشاركات في أكثر من جهة.

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