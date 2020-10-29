«دفعة بيروت» يغيّر حياة ناصر الدوسري

المصدر: دبي - البيان

بعد الأصداء الإيجابية التي لاحقت أبطال مسلسل «دفعة بيروت»، الذي يُعرض على منصة شاهد، شارك الممثل السعودي ناصر الدوسري متابعيه، تجربته الفريدة في هذا المسلسل.

يلعب ناصر دور «خلدون» طالب طب، يعيش قصة حب من طرف واحد، ومن ثم تتطور العلاقة في طريقة غير متوقعة.

يؤكد ناصر الدوسري أن «دفعة بيروت»، من الأعمال الأحب إلى قلبه، وخاصة أن دور خلدون، قد أثر في شخصيته في حياة الواقع، كما يعد المتابعين بأحداث مشوقة جداً.

وكان قد نشر ناصر فيديو من العمل على صفحته الخاصة على موقع إنستغرام، قائلاً: «هذه التجربة أنضجتني إنسانياً وفنياً... شكراً لكل من ساهم في نجاح هذا العمل».

بالإضافة إلى ناصر، يضمّ «دفعة بيروت»، مجموعة من ألمع نجوم التمثيل في الوطن العربي، لا سيما من لبنان وسوريا والكويت والسعودية والإمارات والعراق والبحرين، وهم مهند الحمدي، نور الغندور، خالد الشاعر، نور الشيخ، علي كاكولي، حمد الاشكناني، روان المهدي، وغيرهم كثر، ومن لبنان سارة أبي كنعان، كارلوس عازار، أنطوانيت عقيقي، أسعد رشدان، أنس طيارة، يارا قاسم، ريان حركة وغيرهم، إضافة إلى نجوم من سوريا، كمحمود نصر وغيره.

وتمّ تصوير المسلسل في بيروت، تحت إشراف المخرج علي العلي، وهو من كتابة هبة مشاري حمادة، ومن إنتاج شركة «إيغل فيلمز»، لصاحبها المنتج جمال سنان.

أما في ما يخص أعمال ناصر القادمة، يستعد لعدة مشاريع تمثيلية، وغيرها جديدة، سيكشف عن تفاصيلها لاحقاً.

يذكر أن ناصر الدوسري، انضم مؤخراً إلى قائمة المواهب التي تتولى إدارتها شركة هيومانجمنت.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز