فن أبوظبي يعلن تفاصيل «آفاق: الفنانين الناشئين»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن فن أبوظبي، أمس، التفاصيل حول برنامج «آفاق: الفنانين الناشئين»، والذي يشكّل كل عام منصة لعرض أعمال تكليفية جديدة لفنانين إماراتيين ناشئين.

وتقام النسخة الحالية تحت إشراف القيّمة مايا الخليل، والتي اختارت تكليف كل من هند مزينة وعفراء الظاهري وعفراء السويدي لعرض أعمالهن الفنية في البرنامج، الذي سيستكشف خلال نسخته هذا العام موضوع الذاكرة. ويمكن مشاهدة الأعمال الفنية من خلال صفحة موقع فن أبوظبي على الإنترنت طوال أيام المعرض، أو في منارة السعديات، حيث سيتم عرضها من 19 نوفمبر حتى نهاية ديسمبر 2020.

وقالت ديالا نسيبة، مديرة معرض فن أبوظبي: «يمثل برنامج «آفاق: الفنانين الناشئين» منصة لتمكين الفنانين الشباب أصحاب المواهب الاستثنائية من أنحاء الإمارات العربية من تنفيذ مشاريع جديدة وطموحة وعرضها على جمهور واسع. يأتي دعمنا لبيئة الفن المحلي كونه جزءاً من مهمتنا في معرض فن أبوظبي، ويشكل هذا المشروع بالذات إحدى مبادراتنا الأساسية في هذا الصدد.

وبدورها، قالت مايا الخليل، القيّمة على برنامج «آفاق: الفنانين الناشئين» لفن أبوظبي 2020: «طورت خلال عملي في السنوات الماضية مع الفنانين الناشئين فهماً عميقاً حول رحلة ظهور الإحساس الفني وعملية الاستكشاف، فلديّ المعرفة الكافية لتوجيه الفنانين الناشئين من خلال طرح الأسئلة بدلاً من الإجابة عنها. وأعمل هذا العام في البرنامج مع ثلاث فنانات موهوبات للغاية؛ هنّ هند مزينة وعفراء الظاهري وعفراء السويدي. سويّاً، يمكن لنا أن ندرك الواقع الحالي المتغير لعالم الفن، حيث ستبحث الفنانات الثلاث، كل منهن عبر حسّها الإبداعي المختلف، عن كيفية تقديم تجارب فنية تحاكي ذاكرة المجتمع المحلي».

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