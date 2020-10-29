«مرشدات الشارقة» تنمي خيال منتسباتها الإبداعي

المصدر: الشارقة- البيان

نظمت مفوضية مرشدات الشارقة، خلال شهر أكتوبر الجاري سلسلة ورش عمل افتراضية لمنتسباتها من الزهرات والمرشدات والمرشدات المتقدمات، بهدف تنمية مواهبهنّ الفنية، وتعزيز مهاراتهن الاجتماعية، إلى جانب تعريفهنّ بطرق تأسيس الأعمال، وذلك في إطار حرصها على استثمار أوقات فراغهنّ في المنزل، وضمان سلامتهنّ خلال فترة تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي، ضمن الإجراءات الوقائية للحدّ من فيروس «كورونا».

وتعلمت المرشدات (11-14عاماً) والمرشدات المتقدمات (15-18عاماً) خلال ورشة «فنّ تشكيل الطين»، التي قدمتها المعلمة مها الشريف، أساسيات تحضير عجينة الطين، تلتها فقرة عملية جربت فيها المشاركات في منزلهنّ صنع أوانٍ مختلفة لوضع الحلي، ثم تزيينها باستخدام أوراق الشجر، حيث تم تسليم كل مشاركة صندوقاً يحتوي على مستلزمات الورشة، إلى جانب حصولهنّ على شارة (الفنون) في نهاية الجلسة.

واستهدفت ورشة «صوتي مستقبلنا المتساوي»، التي أقيمت في 10 أكتوبر تزامناً مع يوم الفتاة العالمي، الذي يصادف 13 أكتوبر، تمكين المرشدات المتقدمات من المهارات الاجتماعية لطرح ودعم القضايا العالمية التي تهمّ الفتيات، ومهارات الاستماع والإنصات، وكيفية إيصال أصواتهنّ إلى العالم، وحصلت الفتيات في نهاية الورشة على شارة «اجعلي صوتك مسموعاً».

، خلال شهر أكتوبر الجاري سلسلة ورش عمل افتراضية لمنتسباتها من الزهرات والمرشدات والمرشدات المتقدمات، بهدف تنمية مواهبهنّ الفنية، وتعزيز مهاراتهن الاجتماعية، إلى جانب تعريفهنّ بطرق تأسيس الأعمال، وذلك في إطار حرصها على استثمار أوقات فراغهنّ في المنزل، وضمان سلامتهنّ خلال فترة تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي، ضمن الإجراءات الوقائية للحدّ من فيروس «كورونا».

وتعلمت المرشدات (11-14عاماً) والمرشدات المتقدمات (15-18عاماً) خلال ورشة «فنّ تشكيل الطين»، التي قدمتها المعلمة مها الشريف، أساسيات تحضير عجينة الطين، تلتها فقرة عملية جربت فيها المشاركات في منزلهنّ صنع أوانٍ مختلفة لوضع الحلي، ثم تزيينها باستخدام أوراق الشجر، حيث تم تسليم كل مشاركة صندوقاً يحتوي على مستلزمات الورشة، إلى جانب حصولهنّ على شارة (الفنون) في نهاية الجلسة.

واستهدفت ورشة «صوتي مستقبلنا المتساوي»، التي أقيمت في 10 أكتوبر تزامناً مع يوم الفتاة العالمي، الذي يصادف 13 أكتوبر، تمكين المرشدات المتقدمات من المهارات الاجتماعية لطرح ودعم القضايا العالمية التي تهمّ الفتيات، ومهارات الاستماع والإنصات، وكيفية إيصال أصواتهنّ إلى العالم، وحصلت الفتيات في نهاية الورشة على شارة «اجعلي صوتك مسموعاً».

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