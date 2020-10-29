عرض الصوت والضوء في قصر الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان

ينظم قصر الوطن أمسيات عرض الصوت والضوء التي تتيح للزوار فرصة الاستمتاع بروعة وبهاء القصر في مشهد فني بديع يستعرض مسيرة التقدم التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر رحلة مرئية من ثلاثة فصول ينتقل خلالها الزوار من تاريخ الدولة وحاضرها إلى مستقبلها المشرق.

يقام هذا العرض المميز على الواجهة الخارجية للمبنى الرئيسي لقصر الوطن، ويمتاز بأسلوب فريد يمزج بين أحدث التقنيات السمعية والبصرية لإبراز روح الأصالة والتراث التي شكلت بوابة النهضة والعمران والتقدم. وينظم عرض الضوء والصوت كل يوم خميس وجمعة وسبت عند الساعة 7:30 مساءً ولمدة 15 دقيقة في أمسية فريدة تمثل خاتمة مميزة لهذه التجربة الحافلة بالثقافة والمعرفة.

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