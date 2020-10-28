معرض «الفنان الواعد» يدعم إبداعات المواهب

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم

كشف «عكاس» للفنون البصرية عن افتتاح معرض فني بعنوان «الفنان الواعد» بنسخته الثانية، وبالتعاون مع هيئة دبي للثقافة ضمن موسم دبي الثقافي، وذلك بتاريخ 1 نوفمبر، وتستمر فعاليات المعرض حتى 12 نوفمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية اللازمة بمقر عكاس للفنون البصرية بحي الفهيدي التاريخي، وذلك تأكيداً على جهود «عكاس» بتوفير المزيد من الفرص في دعم المواهب الفنية وتطويرها، وإشراكهم في المشهد الفني في دولة الإمارات.

ويهدف المعرض إلى اكتشاف المواهب وتسليط الضوء على الفنانين المتميزين في بداية مسيرتهم الابداعية، حيث تعد هذه هي المرة الأولى بالنسبة لهم للتفاعل مع الجمهور من خلال منصة فنية، خلال موسم الفعاليات الحالي في دبي، ما يشكل لحظة مهمة في مسيرتهم الفنية الحديثة العهد، ويفتتح المعرض الدكتور محمد يوسف مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، بحضور المصور الفوتوغرافي ومؤسس «عكاس» للفنون البصرية الفنان جاسم العوضي.

إبداعات حرة

وفى السياق، أكد فيصل الريس مدير معرض «الفنان الواعد» في نسخته الثانية أن فكرة المعرض تأتي من حرص «عكاس» للفنون البصرية ممثلة في مؤسسها جاسم ربيع العوضي لدعم الشباب المبدعين من الجنسين، المقيمين وغير المقيمين ممن لم تسنح لهم الفرصة أبداً في المشاركة في أي معرض فني، كما أن الهدف العام من المعرض هو إعطاء مساحة فنية لهم لكي يتم اكتشافهم وتسليط الضوء على الفنانين من قبل المؤسسات الفنية، ودفعهم لإنتاج مزيد من الأعمال الفنية، التي تنعش الحراك الفني والثقافي في الدولة بمشاركة 23 فناناً وفنانة من مختلف دول العالم وعرض أكثر من 70 عملاً من مختلف التوجهات الفنية

مواهب ناشئة

وفي ما يتعلق بشعار المعرض أو ثيمات الأعمال الفنية يقول فيصل: ليس هناك موضوع محدد أو طابع معين تم إلزام الفنانين في العمل من خلاله، بالعكس تماماً فهذا المعرض وجد لكي يكون نقطة انطلاقة واعدة ومساحة حرة لإبداعات ناشئة على المستوى المحلي والإقليمي.

حيث يعي القائمون على المعرض أهمية إعطاء الفرص للمواهب الشابة في إبراز تقنياتهم والتعبير عن أنفسهم بكل الوسائط الفنية المتاحة، حيث يتضمن المعرض في نسخته الحالية أكثر من 54 عملاً فنياً من مختلف المدارس الفنية، ومن إبداع ما يزيد على 22 فناناً وفنانة من جيل واعد من الشباب، ما يتيح الفرصة لترسيخ أساس قوي للمشهد الفني الإبداعي وتشجيع صناعة الفن، وإلهام المزيد من الطاقات الإبداعية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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