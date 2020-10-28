«حي دبي للتصميم» يدعم مبدعي لبنان بمبادرة

المصدر: دبي - البيان

أعلن «حي دبي للتصميم» d3 عن مبادرة مخصصة لشركات التصميم اللبنانية التي تضرّرت أعمالها من انفجار مرفأ بيروت، تهدف إلى تمكين دور الأزياء والتصميم اللبنانية من إعادة تشغيل عملياتها من مجتمعها الإبداعي في دبي والاستفادة مما يوفّره من بيئة داعمة للأعمال والشركات الناشئة يستطيعون فيها التوسع إقليمياً وعالمياً واستكشاف أسواق جديدة.

وسيقوم حي دبي للتصميم، وفقاً للمبادرة، بتوفير مساحة عمل مشتركة لمدة ثلاث سنوات للشركات الناشئة ورجال الأعمال والشركات الكبيرة في مجال التصميم والأزياء التي تأثرت بانفجار مرفأ بيروت، وسيتيح لهم فرصة التواصل والتعاون مع شركات كبرى في هذا المجال مثل «ديور»، و«باربري» و«زها حديد»، و«فوستر اند بارتنرز».

كما سيمكّنهم من المشاركة في الأحداث والفعاليات التي يستضيفها حي دبي للتصميم مثل أسبوع دبي للتصميم. وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة «التصميم من أجل الخير» التي أطلقها ويتبناها حي دبي للتصميم، وكجزء من التزامه المستمر بالارتقاء بالقطاع الإبداعي في المنطقة.

وستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والأكبر حجماً من خلال مساحات العمل المشتركة من الاستمرار بأعمالها في الوقت الذي تستمر فيه بوجودها في لبنان، فضلاً عن التوسع بالمنطقة. وسيكون لدى رواد الأعمال خيار الانضمام إلى حاضنة الأعمال in5 للتصميم الموجودة في حي دبي للتصميم، حيث سيحظون بخدمات الإرشاد والتوجيه والتواصل وبناء العلاقات المهنية والحصول على فرص تمويل، واستخدام التجهيزات والبنية التحتية المتطورة التي تمكّنهم من الانطلاق بأعمالهم إلى آفاق أرحب.

صياغة مبادرة

وقالت خديجة البستكي، المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم: «بعيد حادث الانفجار الذي شكّل صدمة تجاوزت حدود لبنان الشقيق، باشرنا فوراً العمل مع شركائنا في صياغة مبادرة من شأنها أن تمنح الأمل للمتضررين من هذا الحادث المؤسف. هذا بالطبع أقل ما يمكن تقديمه لدعم الأشقاء في لبنان الذين لطالما وقفوا بجانبنا وشكلوا جزءاً مهماً من مجتمعنا الإبداعي الذي يضم مواهب محلية ودولية».

وأضافت: «بادرت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دعم الأشقاء في لبنان بمساعدات عاجلة ودعمت الاقتصاد وساعدت بالتصدي لانتشار جائحة «كوفيد 19». ومن هذا المنطلق، تتماشى مبادرتنا مع توجيهات قيادتنا الرشيدة بتقديم كل دعم ممكن للأشقاء في لبنان، ونأمل أن توفر هذه المبادرة الدعم للمصممين اللبنانيين، وأن يتمكنوا بالقريب العاجل من مباشرة أعمالهم من حي دبي للتصميم».

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