معرض فن أبوظبي يستعرض «قصة ثوب»

المصدر: أبوظبي - البيان

تقوم المؤسسة الاجتماعية الإماراتية 81 Designs بالتعاون مع ورشة التصميم المتخصّصة من الأردن، مجموعة نقش Naqsh Collective في مشروع خاص لابتكار مجموعة من الأثواب الفلسطينية تحت عنوان «قصة ثوب»، والتي تجسّد تراثاً راسخاً وقصصاً من أرض الواقع، ليتم استعراضها في معرض فن أبوظبي القادم في نوفمبر. تم إعادة تصميم الأثواب التقليدية لإحياء وتصوير التراث العريق عبر الزمن.

وذلك عبر تحويلهم من زي وطني في الدول العربية إلى لغة بصرية جديدة. تتجلى أصالة الثقافة العربية بحجم أعمالها الثرية، وتفاصيلها الدقيقة، إلى إعادة تصويرها وإحيائها. فقد تم العمل على عشر قطع فنية وتطريزها يدوياً من قبل لاجئات موهوبات من فلسطين يعملن في 81 Designs، حيث تعكس كل قطعة قصصاً متجسدة من Naqsh Collective التي تعرض الخبرات المتناثرة بين المدن الفلسطينية: يافا وعكا وغزة.

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