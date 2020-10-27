معرض الزفاف يبدأ اليوم في خورفكان

المصدر: الشارقة- البيان

تنطلق اليوم في مركز «إكسبو خورفكان» فعاليات النسخة العاشرة من معرض الزفاف 2020، وسط مشاركة أكثر من 70 عارضاً من مختلف إمارات الدولة، يمثلون أشهر دور المجوهرات والعطور ومحلات الأزياء والعباءات ومستلزمات العرائس، بالإضافة إلى بيوت التجميل وأهم دور تصميم الأزياء والموضة والأكسسوارات ونخبة من أبرز وجهات تنظيم وتنسيق حفلات الزفاف.

ويسعى المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر الجاري، إلى تقديم تجربة تسوق فريدة للزوار، إذ تتنوع المعروضات في «معرض الزفاف» لتلبية مستلزمات العروس من فساتين أفراح وفساتين سهرة وعباءات وعطور ومجوهرات وغيرها، حيث يعتبر المعرض فرصة سانحة للباحثات عن كل احتياجات ومستلزمات إقامة الزفاف وتجهيزه، لا سيما أنه يمثل الحدث الرائد لحفلات الزفاف واحتياجات العرائس، بما يتضمنه من عرض لآخر صيحات الموضة في عالم أزياء العرائس، وأحدث التوجهات العالمية في عالم تنسيق الأعراس وتحضيرها.

إنعاش النشاط الاقتصادي

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو الشارقة» أن استضافة معرض الزفاف يأتي في إطار الحرص على المساهمة في إنعاش النشاط الاقتصادي في مدينة خورفكان، من خلال إيجاد منصات سنوية تفتح الباب للشركات الوطنية والعالمية ورواد الأعمال من الشباب لعرض منتجاتهم وخدماتهم.

بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية جديدة وعقد لقاءات أعمال تتخطى الحدود، ليكون خطوة إضافية في استقطاب أهم الفعاليات والمعارض، منوهاً بأهمية المعارض المتخصصة لما تلعبه من دور أساسي في التسويق والترويج للمنتجات والصناعات الوطنية وما تمثله من قيمة كونها أحد أهم الروافد الاقتصادية والترويجية لمدينة خورفكان، مشيداً بحسن التنظيم والمشاركة الواسعة من العارضين، ما يؤكد مكانة الحدث وأهميته المتنامية بالنسبة للمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتوسع وتعزيز حضورهم في المنطقة الشرقية.

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