«المالد».. إرث روحي واحتفال إسلامي

المصدر: أبوظبي - البيان

«المالد» أو «المولد» كما اشتهر اسمه، هو الاحتفال بمناسبة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أداء الأناشيد، وقراءة قصة ولادته صلى الله عليه وسلم، وهو موروث إسلامي قديم، ترجع جذوره إلى استقبال أهل المدينة المنورة للنبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه مهاجراً إليها من مكة المكرمة، وفتيات المدينة من بني النجار ينشدن في استقباله:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ما دعى لله داع

كما تعود جذور هذا الموروث إلى أهل التصوف، الذين يقول فيهم العلامة ابن خلدون «وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية،... فلمّا فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة».

فقد عرف عند أهل التصوف «السماع»، وانتشر بينهم منذ القرون الأولى، واعتبروه وسيلة من الوسائل المباحة للتذكير وجمع الهمة على الخير، وصنف العلماء الكتب في آداب السماع، ونظموا القصائد التي تنشد في مجالسه.

وقد تنوعت طرق أداء هذه الأناشيد بتنوع البلاد، وتنوع اللغات والشعوب التي تعبر عن محبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، ومواجيدها الروحية، وهكذا هو الأمر عند أهل الإمارات.

نصوص منوعة

يقام الاحتفال بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة بعض النصوص النثرية والشعرية ذات المستوى الرفيع، التي كتبت لسرد قصة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ومجمل سيرته، أو في مدحه وذكر شمائله الشريفة، ومن أشهر النصوص النثرية التي نالت القبول عند العلماء وعامة الناس، مولد «عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر»، الشهير بـ«مولد البرزنجي»، لمفتي الشافعية بالمدينة المنورة زين العابدين جعفر بن حسن البرزنجي (المتوفى سنة 1177هـ/1764م) وهو من الموالد التي تقرأ في مختلف البلاد حول العالم.

علامة لافتة

أما النصوص الشعرية فأشهرها قصيدة «البردة» للإمام البوصيري، التي تعد علامة لافتة في تاريخ الأدب العربي، وقد ارتبطت بوجدان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها منذ أنشدت، ولأهل الإمارات عناية بهذه القصيدة، حيث كان ينشدها الكبار على ظهور الإبل، ويتغنى بأبياتها المنشدون والمغنون، وينظم على منوالها العلماء والشعراء، وقد أقام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، مبادرة ضخمة باسم «البردة» لإحياء ذكرى الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا تزال قائمة إلى اليوم.

ويؤدى «المالد» في الإمارات بطريقتين، الأولى هي قراء النصوص النثرية، كمولد «البرزنجي» أو غيره من الموالد التي تسرد قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيراً ما يقتصر الناس في المناسبات الصغيرة بقراء قصة المولد من كتاب «البرزنجي».

والثانية تكون بالإنشاد الجماعي للقصائد وكثيراً ما تكون من شعر سلطان العاشقين عمر بن الفارض، أو الشيخ عبدالرحيم البرعي، أو الإمام عبدالله الحداد، وقد تستخدم فيه «السماعات» جمع «سِماع» وهو الدف، ويكون إنشاده بجلوس المنشدين في صفين متقابلين، في أحد الصفين يجلس «النظيم» وهو قائد المجموعة ويجلس معه المنشدون الذين يحملون «السماعات»، وهم الذين ينشدون أبيات القصيدة الرئيسية، وفي مقابلهم يجلس صف «الرديدة» وهم الذين ينشدون «الردة» أو «الدور» الذي يتكرر بعد كل بيت من القصيدة، ويكون البدء بقراءة الردة عادة.

مثال للأداء الجماعي:

الرديدة:

الله الله الله الله الله الله

الله الله الله يا من على الكون كن لي

النظّيم والمنشدون:

أنتم فروضي ونفلي أنتم حديثي وشغلي

يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي

كما يقوم بعض المنشدين بقراءة القصائد بشكل فردي، ويجيبه الحضور بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغالباً ما تكون القصائد التي تؤدى بشكل فردي من القصائد المطولة.

كما يقوم البعض بالقيام للذكر بالتهليل «لا إله إلا الله» بعد قراءة المولد، ويتخلل ذلك «التخميرة»، وهي الأداء الفردي المصاحب للذكر، وقد تؤدى التخميرة عند أداء «مالد السماع»، حيث يتسارع ضرب الدفوف ويقوم النظيم بإنشاد بعض الأبيات بشكل فردي، ثم تعود المجموعة إلى الأداء الجماعي.

مناسبات دينية

يقام المالد عادة في المناسبات الدينية، كمناسبة المولد النبوي الشريف في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، كما يقام في بعض المجالس بشكل شهري (وسط الشهر الهجري) أو أسبوعي (ليلة الاثنين والخميس والجمعة)، كما يقام المالد في المناسبات الاجتماعية المختلفة كالأعراس والانتقال لمنزل جديد وغيرها.

يحتفل الناس بالمولد النبوي، ويقيمون «المالد» في جميع الإمارات تقريباً، ومن المجالس الشهيرة بإقامة المالد في إمارة أبوظبي: مجلس أسرة آل نهيان الحاكمة والتي توارثت إقامة «المالد» منذ عهود قديمة، وكذلك مجلس أسرة آل حامد، ومجلس آل عتيبة، ومجلس أحمد بن خليفة السويدي.

وفي دبي عند حكام الإمارة من آل مكتوم، وآل مجرن من المرر، وفي عدد من مجالس الأعيان والتجار كالفطيم، وتجار البستكية وغيرهم.

وفي الإمارات الشمالية تقام الموالد عند القبائل الشحية، في رأس الخيمة ودبا، وعند الحماديين وآل علي في خورفكان وكلباء، وآل بو مهير في منطقة المعيريض برأس الخيمة، واللزيمة بإمارة أم القيوين.

«المالد» تعبير من الموروث الإماراتي عن الجانب الروحي، حيث المحبة، والتعلق بالقيم الروحية السامية، والتعريف بشخصية نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وتعليق القلوب بها، والتراحم المجتمعي، والجمال والفن، وهذا هو الإسلام الذي ورثه أهل هذه البلاد منذ عصور، ولم يزل إلى يومنا هذا.

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