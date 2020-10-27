«دبي أوبرا» تمدّد عروض ثلاث حفلات موسيقية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي أوبرا» عن تمديد عروض عدد من فعالياتها المرتقبة بسبب الإقبال الكبير على حجز التذاكر.

وسيحظى عشاق موسيقى الجاز بفرصة إضافية للاستمتاع بحفل «عمالقة الجاز» من «نادي روني سكوت للجاز»، وذلك عند الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس 5 نوفمبر. ومن المتوقّع أن يشكّل هذا الحفل أمسية فريدة من نوعها للاحتفاء بموسيقى وإرث روني سكوت.

ويعتبر حفل «عمالقة الجاز»، الذي يجمع بين فنون الموسيقى والأفلام والصور، بمثابة رحلة موسيقية آسرة في عالم موسيقى الجاز خلال القرن الماضي. وسيتمّ افتتاح هذا الحفل بموسيقى الراحل لويس أرمسترونغ، ويستحضر في ختامه العصر الذهبي لرقص السوينغ مع بيني غودمان وديوك إلينغتون، ومغنيتي الجاز سارة فون وإيلا فيتزجيرالد، فضلاً عن كبار نجوم عزف الجاز المنفرد مايلز ديفيس وأوسكار بيترسون وتشتّ بيكر، وغيرهم الكثير.

تبدأ أسعار تذاكر حفل «عمالقة الجاز» من «نادي روني سكوت للجاز» في «دبي أوبرا» من 175 درهماً إماراتياً.

كما تجمع خشبة مسرح دبي أوبرا لأول مرّة النجمين غي مانوكيان وآرا ماليكيان في حفل موسيقي إضافي يُقام عند تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 13 نوفمبر؛ حيث يعود الموسيقي والملحن وعازف البيانو الشهير عالمياً غي مانوكيان إلى «دبي أوبرا» بناءً على طلب الجمهور للسنة الثالثة على التوالي. وقد نجح مانوكيان في اكتساب شهرة محلية وعالمية واسعة خلال العشرين عاماً الماضية؛ ليس فقط لتعاونه مع كبار الموسيقيين في العالم، وإنما أيضاً لأسلوبه الفريد الذي يمزج بين الألحان الشرقية والمقطوعات الحديثة في آنٍ معاً، ما جعله واحداً من أكثر الفنانين شعبية اليوم.

تبدأ أسعار تذاكر حفل غي مانوكيان وآرا ماليكيان في «دبي أوبرا» من 195 درهماً إماراتياً.

وأخيراً وليس آخراً، تعتلي فرقة «ذا بوهيميانز» العالمية مسرح «دبي أوبرا» عند تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 20 نوفمبر لتكريم إرث فرقة موسيقى الروك «كوين»، التي كانت من بين الأكثر تألقاً على المسارح. ويتضّمن حفل «بيست أوف كوين» عرضاً غنائياً حيّاً يستحضر سحر هذه الفرقة الأسطورية مع باقة مختارة من أشهر أغانيها.

وبفضل شخصيته المتمرّدة وتصرفاته الجريئة على المسرح، يتمتّع عازف البيانو والمغني الرئيسي لفرقة «ذا بوهيميانز» روب كومبر بالسمات المثلى لتجسيد دور المغني الأسطوري فريدي ميركوري مع امتلاكه المظهر والشخصية المسرحية الأنسب لذلك. ويعتلي المسرح إلى جانب كومبر أعضاء فرقته المبدعين بمن فيهم كريستـوفر غريغوري الذي يعزف على الغيتار الكهربائي ببراعة فائقة تضاهي أداء برايان ماي. وكان اهتمام الفرقة بأدق التفاصيل عاملاً جوهرياً في نجاحها المذهل. ومن المتوقع لهذا الحفل أن يستعيد أمجاد فرقة «كوين» وإرثها الموسيقي الفريد. تبدأ أسعار تذاكر حفل «ذا بوهيميانز» في «دبي أوبرا» من 145 درهماً إماراتياً مع مشروب ترحيبي مجاني.

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