«دبي للكوميديا» يختتم فعالياته بنجاح كبير

المصدر: (دبي - وام)

اختتم مهرجان دبي للكوميديا 2020 فعالياته التي استمرت أربعة أيام في عدة مناطق من دبي، وشهدت نجاحاً كبيراً بمشاركة نخبة من المواهب الكوميدية العالمية.

أقيم المهرجان بتنظيم من فعاليات دبي وإنتاج «براج» و«لايف نيشن» و«دي إكس بي لايف» وبالشراكة مع «دبي أوبرا» وموقع «BookMyShow» ومدرسة «دوبوميدي» و«فيرجن راديو دبي» و«إذاعة دبي 92».. ولاقت فعالياته إقبالاً من عشاق الكوميديا.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يعكس النجاح الذي حققه مهرجان دبي للكوميديا هذا العام روح التعاون والعمل الجماعي الذي تتحلى به دبي لتخطي التحديات وتحويلها إلى فرص مميزة.. لقد أكدنا مرة أخرى من خلال هذا الحدث على ريادة الإمارة في استئناف الفعاليات مع الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وسلامة الجميع». وأكد أنه بناءً على نجاح دورة هذا العام سيتم التحضير لدورة العام المقبل للمهرجان ليكون الأول من نوعه والأكثر ترقباً في المنطقة بأكملها.

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