«الشيخ زايد للكتاب» تستقبل 2349 ترشيحاً

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استقبلت جائزة الشيخ زايد للكتاب، في دورتها الـ 15 لعام 2020-2021: 2349 ترشيحاً في فروعها التسعة، مسجلة بذلك العدد الأعلى من الترشيحات في تاريخها، وشهدت الترشيحات تنوعاً في الجنسيات المشاركة، والتي شملت 57 دولة، من بينها 35 دولة أجنبية، و22 دولة عربية.

وانتهت لجنة القراءة والفرز بالجائزة، من تقييم مدى اكتمال الشروط العامة للكتب المتقدمّة خلال اجتماعات افتراضية ترأسها الدكتور علي بن تميم الأمين العام للجائزة- رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، بمشاركة الأستاذ الدكتور خليل الشيخ عضو الهيئة العلمية للجائزة من الأردن. ومن الإمارات : الشاعر والناقد سلطان العميمي عضو الهيئة العلمية للجائزة، ود. علي الكعبي.

وسجلت الدورة هذا العام زيادة تبلغ 23 ٪، بالمقارنة مع عدد الترشيحات خلال الدورة الماضية.

وقال د.علي بن تميم: « واصلت جائزة الشيخ زايد للكتاب، مسيرتها بنجاح، ونحن فخورون بالنمو المتواصل في أعداد الترشيحات، رغم التحديات القائمة جراء الجائحة».

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