تغريد النجار ضيفة «اقرأ.. احلم.. ابتكر»

المصدر: الشارقة - البيان

تستضيف حملة «اقرأ.. احلم.. ابتكر»، التابعة للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، في رابع جلسات «نادي الكتاب»، إحدى رائدات أدب الطفل العربي، الكاتبة الأردنية المرشحة لكبرى الجوائز العالمية تغريد النجار، للحديث عن مؤلفاتها في جلسة حوارية مفتوحة مع القراء من مختلف دول العالم، وذلك يوم السبت 31 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة 12 ظهراً.

وتأتي الجلسة ضمن سلسلة جلسات حوارية تنظمها حملة «اقرأ، احلم، ابتكر» (عن بعد)، بهدف تحقيق تقارب أكبر بين الطفل والكتاب ودعم قدرات الأطفال على القراءة والكتابة والابتكار والإبداع في مجال قصص الأطفال، والمساهمة في فهم أكبر لاحتياجات الطفل العربي في مجال الأدب.

وألفت النجار أكثر من 50 كتاباً للأطفال واليافعين، ونشرت أول كتاب لها بعنوان «صفوان البهلوان» في عام 1978، وتلقى رواياتها لليافعين استحساناً وإقبالاً كبيراً من القراء، واعتمدتها المدارس في المنطقة كجزء من مناهجها.

حصلت النجار على عدة جوائز كان آخرها جائزة اتصالات لكتاب الطفل في فئة كتاب العام لليافعين عن رواية «لمن هذه الدمية؟» كما تم ترشيحها لجائزة «آنا ليند» العالمية ولجائزة «هانس كريستان أندرسن»، وترجمت بعض عناوينها للغات مختلفة منها الانجليزية والفرنسية والإيطالية والتركية والسويدية والصينية واليونانية والدنماركية.

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