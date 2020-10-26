عبد العزيز المسلّم في ضيافة «حكايتي»

المصدر: الشارقة - البيان

يستضيف البرنامج الحواري الجديد «حكايتي» الذي يبثه تلفزيون الشارقة التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الدكتور عبد العزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، في حوار مع الإعلامي حسن يعقوب المنصوري مقدم البرنامج، يتوقف خلاله عند جوانب متعددة ومهمة في حياته، ويستعرض بدايات وقوفه على المسرح ممثلاً وشاعراً، وانطلاقته في مجال التراث الذي بات اليوم واحداً من أهم رموزه وباحثيه.

وسيكون المشاهدون على موعد عند الساعة 10 مساءً اليوم (الثلاثاء) مع محطات مضيئة في مسيرة الدكتور عبد العزيز المسلّم، ورحلته في عالم التراث الذي كرّس له جلّ وقته وجهده مقدماً وعلى امتداد سنوات طويلة سلسلة من البحوث العلمية والدراسات المتخصصة، ناهيك عن الاهتمام الذي أولاه بالحكايات الشعبية التي تجسّد الهوية الشفهية للمجتمع الإماراتي.

وسيتطرق المسلّم خلال الحلقة للحديث عن حكايات من التراث والمفردات الشعبية، يعرف بها وباشتقاقاتها، كما سيقدم جانباً من قصائده الشعرية، ويعرض بعضاً من الأعمال المسرحية التي شارك بالتمثيل فيها، في الوقت ذاته سيتخلل الحلقة شهادات حيّة من شخصيات صديقة أمثال الدكتور ماجد بوشليبي، أمين عام المنتدى الإسلامي بالشارقة، والفنان المسرحي والتشكيلي الدكتور محمد يوسف وآخرين.

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