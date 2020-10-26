«نيويورك أبوظبي» تفتح باب المشاركة في جائزة «كريستو وجان كلود»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن فتح باب المشاركة في النسخة التاسعة من جائزة «كريستو وجان كلود» لعام 2021 حتى 4 فبراير من العام المقبل، وذلك برعاية الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، وبالشراكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

وتعد الجائزة منصة مهمة تمثل نقطة انطلاق للفنانين الشباب في جميع أنحاء الدولة، حيث تسعى لرعاية المواهب الفنية في دولة الإمارات، وتشجيع الابتكار وتقديم أعمال فنية جديدة ومبدعة للجمهور، حيث تكرم سنوياً عملاً فنياً طموحاً مستلهماً من روح أعمال الفنانين العالميين الراحلين كريستو وجان كلود، ليتم عرضه في أماكن عامة ليستمتع به الجمهور.

وتستقبل الجائزة جميع الممارسين المبدعين المقيمين في دولة الإمارات من مختلف الفئات، سواء من الطلاب الجامعيين أو حديثي التخرج الذين نالوا شهاداتهم الأكاديمية خلال السنوات الخمس الماضية، كما ترحب بطلبات التقديم من كافة الوسائط الفنية مثل التصوير، والنحت، والتركيبات، وفن الأرض، والفيديو. وسيحظى الفائز بجائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي لاستكمال مجسمه الفنّي، إضافة إلى مبلغ 5 آلاف دولار مُقدمة شخصياً من قبل فريق كريستو، لتمويل المشاريع الفنية المستقبلية للفنان الفائز بالمسابقة والدراسة واكتساب الخبرة العملية.

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