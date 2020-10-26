«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يشارك في الشارقة للكتاب

المصدر: دبي - البيان

يستعد مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، للمشاركة في الدورة الـ 39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي ينطلق هذا العام تحت شعار «العالم يقرأ من الشارقة»، وذلك في الفترة من 4 وحتى 14 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

وتأتي مشاركة المركز في معرض الشارقة الدولي للكتاب للعام السابع، تعزيزاً لنشر الوعي حول إصدارات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وأنشطته الرامية لصون التراث المحلي بشتى الوسائل المتنوعة وحث الأجيال الجديدة على استدامته.

بصدد المشاركة، علقت فاطمة سيف بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قائلة: «يعد معرض الشارقة الدولي للكتاب واحداً من أكبر ثلاثة معارض في العالم، وملتقى لثقافات إماراتية، عربية وعالمية وفضاء يضيء الكلمة وصفحات تواصل بين أمم وحضارات، نتاجها كتب قيّمة تنير العقول والمستقبل. إذ أضحى المعرض اليوم منارة تنموية للفكر والثقافة، ومصباح أمل في عملية إحياء ثقافة القراءة، وحضور المركز في هذا المحفل الأدبي يلقي الضوء على أعمال المركز من بحوث ودراسات وأعمال متخصصة بالجوانب الأدبية والفكرية وإصداراته المرتبطة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، كما يعد منصة مهمة لإطلاق كتب ومجلات وأبحاث المركز الجديدة. وتتنوع هذه الإصدارات في مضامينها واختصاصاتها وما تطرحه من أوجه تراثية وعلمية تثري ثقافة القارئ أو المتلقي وتخدم الباحثين وطلبة العلم».

وأضافت بن حريز أن المركز قد اتخذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة في جناحه بالمعرض، للمساهمة بدوره في الحد من انتشار جائحة «كوفيد 19». سيطلق مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في الجناح إصدارين جديدين، فيما سيعرض باقي إصداراته البالغة 25، كما يضم الجناح ركناً خاصاً بكل إدارة لعرض الصور والأفلام القصيرة تعزيزاً لمسيرته في إحياء التراث والتوعية به.

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