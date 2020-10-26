فايز السعيد يجمع نجوم الخليج في أوبريت جديد

المصدر: دبي ـ غسان خروب

يبدو أن أجندة الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد مزدحمة هذه الأيام بأنشطة تشكل الموسيقى قاسمها المشترك، ففي الوقت الذي يتابع فيه ما يصله من مشاركات خاصة ببرنامجه «غني مع فايز»، يتابع النجاح الذي تمضي فيه أغنية «حلوة الحياة» التي جمع فيها بين الفنانة الإماراتية أحلام والمغني العالمي «ريد وان»، والتي افتتحت على إيقاعها القرية العالمية بدبي أبواب موسمها الجديد، لتجمع الأغنية أكثر من 35 ألف مشاهدة في أقل من يوم واحد، من صدورها على موقع «يوتيوب». ورغم ذلك ظل على أجندة «سفير الألحان» مكان لأوبريت خليجي، يعمل حالياً على التحضير له، ليجمع من خلاله بين كوكبة من نجوم الغناء الخليجي، لكل واحد منهم وزنه وقاعدته الجماهيرية الواسعة، كما انتهى السعيد أيضاً من وضع اللمسات النهائية على «ميني ألبوم»، يعتزم إطلاقه خلال الفترة المقبلة.

نجاح متجدد

التحضير للأوبريتات الغنائية، بدت «حرفة» يتقنها السعيد، فبعد نجاحه في فبراير الماضي بجمع نحو 30 نجماً عربياً في أحضان استوديوهاته، حيث قدموا أوبريت «صناع الأمل» وتعاون فيه مع المغني ريد وان، ها هو السعيد يتجه نحو التحضير لأوبريت خليجي جديد، ورغم أن كامل ملامح هذا الأوبريت لم تتضح بعد، ولكن بحسب ما كشف عنه فايز السعيد في تصريحات صحافية، فمن المقرر أن يضم الأوبريت الخليجي بين أجنحته كلاً من «فنان العرب» محمد عبده، وكذلك الفنانة الإماراتية أحلام، ومعهما الفنان الكويتي نبيل شعيل، والإماراتي حسين الجسمي، إضافة إلى الفنان فؤاد عبد الواحد، وزميله العماني طارق مرهون. وبيّن فايز السعيد أن الأوبريت سيكون من كلمات الشاعر علي الخوار والشاعر حسان العبيدلي، بينما يتولى مهمة التوزيع الموسيقي فيه المايسترو عمر عبد العزيز، أما المكساج فعلى يد جاسم محمد، وبحسب السعيد فإن الأوبريت سيرى النور في نوفمبر المقبل، ولكنه لم يوضح طبيعة المناسبة التي من أجلها تم جمع هذه الكوكبة.

ميني ألبوم

الانشغال في التحضيرات للأوبريت، لم تمنع السعيد من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، والذي سيكون عبارة عن «ميني ألبوم»، يقوم على 6 أغنيات فقط، ورغم أنه لم يحدد وقتاً معيناً لإصدار الألبوم، إلا أن السعيد عمد إلى إنجاز مجموعة من الكليبات الخاصة بالألبوم الجديد، ومن بينها أغنية «كارثة» التي تولى بسام الترك دفة إخراج الكليب الذي تم إنجازه بالكامل قبل فترة انتشار فيروس كورونا المستجد.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز