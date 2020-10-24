«الشارقة للآثار» تُنهي ترميم الأبراج الأثرية ديسمبر المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت هيئة الشارقة للآثار 90 % من المرحلة الأولى لعمليات الترميم والصيانة للأبراج الأثرية في الشارقة، من قِبل فرق الهيئة، عملاً ببرنامجها الذي يُعنى بحماية المواقع الأثرية بإمارة الشارقة، وتحديداً الأبراج والحصون والمواقع الدفاعية التي اتخذت خلال القرون السابقة الطابع الدفاعي والعسكري، وتعتبر جزءاً مهماً من التراث المادي وعنصراً مكملاً لبقية عناصر التراث الأثري، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال المرحلة الأولى قبل نهاية العام الجاري. وتتوزع مراحل المشروع إلى مرحلتين، الأولى: تهيئة المنطقة المحيطة بالموقع الأثري، حيث بدأت مطلع العام الجاري وتستمر حتى نهايته، وتضمنت تسوير المنطقة وتوفير وسائل الحماية، وتوفير الإنارة والممرات الداخلية، وتوفير أماكن الجلوس واللوحات الإرشادية والتعريفية بالموقع الأثري، بالإضافة إلى تشجير وتهيئة المسطحات الخضراء.

وتمكنت فرق الهيئة من إنجاز المرحلة الأولى للمشروع في كل من حصن كلباء، برج الطلاع وبرج بودانق، وتم تنفيذ الأعمال بنجاح تام من خلال فرق الهيئة بما تمتلك من كفاءات ومؤهلات وخبرات مميزة، ما أسهم في تحقيق نجاح لافت وإنجاز المهمات في الوقت المناسب. وتكمن أهداف البرنامج في الحفاظ على أصالة الموقع وقيمته الأثرية والحد من التهديدات والتلف الناتجة من العوامل الطبيعية، والحفاظ على الموقع الأثري من أي تدخلات تؤثر وتهدد على سلامة الموقع الأثري، وتسهيل وصول الزوار إلى المواقع والتعرف على مختلف عناصره ومكوناته.

وتأتي المرحلة الثانية حول ترميم المبنى الأثري، وتبدأ مع بداية العام المقبل، حيث يتم من خلالها التركيز على ترميم المباني والمحافظة على العناصر المعمارية التي يتكون منها المبنى، بحيث تكون عملية الترميم وفقاً للأساليب العملية والمنهجية المتبعة ووفقاً للمعايير التي تحافظ على أصالة المبنى وقيمته التاريخية. وتم إخضاع مجموعة محددة من المواقع لبرنامج الترميم في العام الجاري نظراً لأهمية تلك المواقع الأثرية وحاجتها لأعمال الترميم والصيانة الوقائية، لتشتمل على برجين في مدينة الشارقة، وحصن في مدينة كلباء.

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