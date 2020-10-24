«خط أحمر» يجمع نيللي كريم وظافر العابدين

المصدر: القاهرة - البيان

«خط أحمر» هو عنوان العمل الجديد الذي يجمع الثنائي نيللي كريم وظافر العابدين، المقرر عرضه 30 أكتوبر الجاري على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والرعب وعالم مصاصي الدماء.

ورغم أن نيللي كانت متخوفة في البداية من الاشتراك في العمل لكونه من الأعمال الجريئة بعض الشيء، إلا أنها كانت من أوائل الذين بدأوا الترويج للعمل عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث نشرت الإعلان التسويقي الأول الفيلم من إخراج رامي ياسين.

واستمراراً لحالة النشاط الفني التي تعيشها نيللي، وبخلاف فيلم «خط أحمر»، تنتظر عرض مسلسل «نمرة اتنين» على إحدى المنصات الإلكترونية قريباً، وهو مسلسل من 7 حلقات منفصلة ويضم قصصاً مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية، ويشارك في بطولته منى زكي وأروى جودة وشيرين رضا وأمينة خليل وآسر ياسين وعمرو يوسف. أيضاً من المقرر أن تشارك نيللي في الماراثون الرمضاني المقبل، بعدما تعاقدت مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى على بطولة العمل الذي لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن. وينتمي العمل لنوعية الأكشن، حيث تقدم نيللي العديد من مشاهد المطاردات والأكشن لأول مرة في عمل تقدمه، وهو من تأليف الدكتور مدحت العدل وجارٍ حالياً الاستقرار على باقي فريق العمل.

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