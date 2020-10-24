«أبوظبي للفنون» تطلق معرضها الفني الافتراضي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مؤسسة أبوظبي للفنون عن إطلاق بوابتها الإلكترونية الجديدة، التي ستعد منصة حيوية لعشاق الفنون بمختلف أشكالها لتعزز قيم جمال الفن بين شرائح المجتمع كافةً وتلبي رغبات متذوقي الفنون في المنطقة والعالم.

وقد أخذت المؤسسة على عاتقها تعزيز فرص ربط الفن والثقافة بين الإمارات ودول العالم، واتباع استراتيجية تعزز نهج الدولة الذي يشجع على السلام والتعايش والانفتاح على مختلف الثقافات وبناء جسور ثقافية محلياً وعالمياً.

وقد لاقى إعلان إطلاق مؤسسة أبوظبي للفنون بوابتها الإلكترونية الجديدة أصداءً إيجابية واسعة من قبل المهتمين ومحبي الفنون التشكيلية، وستتضمن هذه البوابة معرضاً افتراضياً يقدم مجموعة من أعمال الفنانين المختلفة ومدونات فنية وقائمة بالأحداث والفعاليات السنوية التي ستتيح من خلالها فرصة لأصحاب المواهب لتقديم إبداعاتهم وأفكارهم المتميزة هذا إضافة إلى الحصول على فرصة تواصل المشاركين مع الرعاة ومحبي الفنون وعرض أعمالهم الفنية على الأعضاء الآخرين، وخلق بيئة مبتكرة لإطلاق الأفكار الإبداعية.

وقال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون «لقد أطلقنا هذه البوابة لتوفير الدعم والرعاية لأصحاب المواهب في جميع أقطار العالم، ونحن سعداء بهذه الخطوة وملتزمون تشجيع التميز والابتكار من خلال هذه البوابة الإلكترونية التي من شأنها إحداث نقلة نوعية من حيث تعزيز مكانة الفن والثقافة والتراث في المشهد الثقافي العالمي، ونأمل أيضاً أن تساهم في نشر رسالة مؤسستنا التي تدعم بناء جسور بين المنظمات الثقافية المحلية والعالمية، وتشجيع الإبداع والتنوع والابتكار في الفن الحديث والمعاصر حيث إنها ستكون منصة ذكية ومتميزة لرواد الفن وصنّاعه ومحبيه من مختلف الثقافات والجنسيات مُتمثلة في ذلك رؤية قادتنا في إرساء دعائم نهضة فنية بنّاءة».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز