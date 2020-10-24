«أعياد الميلاد» تحوّل حسابات النجوم إلى قاعات احتفال

المصدر: دبي – غسان خروب

هيمنت احتفالات يوم الميلاد على حسابات النجوم العرب في مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت اهتمت فيه الفنانة هند صبري وزميلتها سوسن بدر بإطلالاتهن على الجمهور، ليؤكدن خلو ملامحهن من أي مساحيق، على الطرف الآخر، حرص بعض النجوم على إبقاء الجمهور على معرفة تامة بجديدهم من الأغنيات، والتي جاءت في معظمها أغنيات «سنغل»، والأمر كذلك انسحب على نجوم الدراما، حيث بادر عدد منهم إلى الكشف عن آخر مشاريعهم الدرامية. «البيان» جالت بين حسابات النجوم على التواصل الاجتماعي وخرجت منها بجملة من تغريداتهم، والبداية كانت مع الفنانة الإماراتية أحلام، التي أبقت جمهورها على إطلاع حول آخر تطورات الحالة الصحية لزوجها، وذلك عبر تغريدات أطلقتها عبر «تويتر»، أكدت فيها تعرض زوجها لكسر مضاعف في الساق، وخضوعه لجراحة عاجلة، وكانت أحلام قد وجهت رسالة اعتذار لزوجها بسبب تواجدها بعيداً عنه، بينما هو يعاني من المرض، حيث قالت: «تعرض زوجي لحادث أدى إلى كسر مضاعف في ساقه وخضع لعملية جراحية، اللهم لا اعتراض.. الحمد لله الذي عتق ظهره ورأسه ورقبته من أي شر»، وكانت أحلام قد سبقت ذلك بتغريدة قالت فيها: «يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي ألف سلامة عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يا رب». الفنانة نجوى كرم، كانت من أوائل الذين وجهوا رسالة دعم لأحلام بسبب مرض زوجها، حيث كتبت عبر تويتر: «سلامة قلبه يا ست أحلام.. إن شاء الله لا يرى مكروه، وأن تظل السلامة تاج على رأسكم».

أغنية جديدة

في المقابل، أطلق الفنان عيضة المنهالي أخيراً، وعبر حساباته على «التواصل الاجتماعي» أغنية جديدة حملت عنوان «شفت لي خيل»، والتي كتب كلماتها سعيد بن مصلح، ولحنها علي كانو، بينما تولى إبراهيم السويدي عملية التوزيع الموسيقي للأغنية الجديدة، وكان المنهالي قد كتب على «ستوري» حسابه: «الأغاني الشعبية توصل لنسبة نجاح كبيرة، إذا كانت مختارة بعناية كبيرة من ناحية القصيدة واللحن وكذلك التوزيع والمكساج»، مؤكداً أن أغنيته الجديدة قد حققت 500 ألف مشاهدة خلال يوم واحد فقط.

أروقة «التواصل الاجتماعي» تحولت إلى أشبه بـ«قاعات احتفال بأعياد الميلاد»، وفي هذا السياق بدت احتفالات الفنانة بلقيس بيوم ميلادها «مميزة»، فبعد أن أهدتها شركة روتانا كليباً مصوراً يجمع بين عدد من أغنياتها، بادرت بلقيس إلى إهداء الجمهور أغنيتها الجديدة «يا طير الحب»، والتي تؤديها باللهجة العراقية، حيث كتب كلماتها علي رياض، ولحنها ميثم علاء الدين، وأرفقتها بلقيس بتعليق قالت فيه: «هديتي لكم في يوم ميلادي»، احتفال بلقيس يأتي في وقت أعلنت فيه عن إطلاق «بيكس بيوتي» التي تمثل علامتها التجارية، وتضم مجموعة من كريم الأساس وغيرها.

ومع اقتراب يوم ميلاده، أطلق الفنان ماجد المهندس، عبر حساباته على «التواصل الاجتماعي» أغنية «سنغل» جديدة، بعنوان «ودعت روحي»، والتي يجدد فيها تعاونه مع تركي آل الشيخ، لتكون هذه الأغنية العمل الـ 16 الذي يجمع المهندس وتركي آل الشيخ.

شبه كبير

«أنا وجواهر كم هو الشبه بيننا؟»، سؤال طرحته الفنانة هيفاء حسين على متابعي حسابها في انستغرام، بعد نشرها لصورة لها من طفولتها، إلى جانب صورة حديثة لابنتها جواهر، حيث جاءت معظم التعليقات لتؤكد الشبه الكبير بين الأم وابنتها الصغيرة، خطوة هيفاء هذه جاءت في إطار استعداداتها للاحتفال بيوم ميلاد طفليها جواهر وسلطان.

سمية الخشاب انضمت هي الأخرى إلى ثلة النجوم الذين احتفلوا بيوم ميلادهم هذا الأسبوع، ولأجل هذه المناسبة، خضعت لجلسة تصوير خاصة، حيث نشرت مجموعة من صورها على انستغرام، جاءت تحت عنوان «مفتاح السعادة الحقيقية»، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: «الشيء الذي يجب على الجميع إدراكه أن مفتاح السعادة هو أن تكون سعيد بمفردك ومن أجل نفسك»، وكانت سمية، التي نفت شائعة زواجها في مصر، قد دشنت أخيراً حملة «حب الذات» التي دعت فيها الجميع لأن يتعاملوا مع أيامهم وكأنها «أعياد للحب».

تعتيم

وبعيداً عن احتفالات أعياد الميلاد، فقد فرضت الفنانة كارول سماحة تعتيماً كاملاً على تفاصيل أغنياتها الجديدة، والتي كشفت عنها عبر مقطع مصور «صامت» صورته من داخل الاستوديو، ونشرته على انستغرام، إلا أن كارول آثرت إبقاء أسماء الشعراء والملحنين طي الكتمان، ريثما تنتهي بالكامل من تسجيل أغنياتها، وكانت كارول قد احتفلت أخيراً بنجاح أغنيتها «قلبي وقع»، وهي من أغنيات مسلسل «مدرسة الحب 3». في المقابل، خرج الفنان المصري محمد كريم سالماً من حادث سير وقع معه، أثناء تواجده في كاليفورنيا الأمريكية، وكان كريم قد نشر على حسابه في الفيسبوك مجموعة صور لسيارته المحطمة جراء الحادث، وأرفقها بتعليق قال فيه: «قدّر الله وما شاء فعل، أنا عملت حادث بالسيارة هنا في كاليفورنيا، كنت مسافر على طريق سيئ جبلي واتجاهين»، مؤكداً في الوقت نفسه، «تواجده في المستشفى، داعياً الله أن يشفيه»، قائلاً: «ألف حمد وشكر لك يا رب أنه نجاني بعد أن رأيت الموت بعيني».

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