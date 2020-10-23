الوفود السياحية تعود إلى حي الفهيدي التاريخي

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن السماح بعودة زيارات الوفود السياحية إلى حي الفهيدي التاريخي في إمارة دبي، بعد توقف مؤقت بسبب الظروف، التي فرضتها جائحة (كوفيد 19)، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة الحراك الثقافي إلى طبيعته، ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة، وضمان انطلاقة قوية للقطاع بعد العودة التدريجية لقطاع السياحة في الإمارة، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام الجمهور من دبي، وجميع أنحاء العالم للتواصل مع التاريخ الغني للإمارة ومعالمها الثقافية.

ويتناغم هذا القرار مع محاور خريطة طريق استراتيجية «دبي للثقافة» المحدّثة، إذ يندرج في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تمكين المشاركة الثقافية في كل مكان وللجميع، وتحفيز مشاركة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات في الحراك الثقافي الذي تقوده. كما يهدف إلى إبقاء الجميع على صلة مع تاريخ دبي العريق، ومفردات التراث الأصيل الذي تزخر به. وفي هذه المناسبة، قال ناصر جمعة بن سليمان، مدير حي الفهيدي التاريخي: تواصل «دبي للثقافة» تنفيذ الخطط المدروسة التي وضعتها لضمان تعافي القطاع الثقافي والإبداعي في الإمارة، واستمرارية ازدهاره بعد المرحلة الصعبة التي فرضتها جائحة «كورونا» المستجدة.

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