دبي تكرّس مكانتها وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات

المصدر: دبي - البيان

تتيح دبي لسكانها وزوارها فرصة الاستمتاع بمجموعة مميزة من الفعاليات المباشرة سواء كانت فنية أو ترفيهية أو رياضية أو أنشطة تهتم بأسلوب الحياة العصرية وذلك بعد استئناف قطاع الفعاليات في المدينة، ما يرسّخ مكانة الإمارة وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات، وواحدة من أكثر الوجهات أماناً في العالم. لقد أثبتت دبي قدرتها على التعامل مع جائحة «كوفيد 19» لتصبح واحدة من المدن القليلة الأولى في العالم التي تعيد تشغيل قطاع الفعاليات بكل أمان وفاعلية، حتى أنها أصبحت نموذجاً يحتذى في استضافة الفعاليات والأحداث المباشرة مع إعادة الافتتاح الكامل لقطاع الفعاليات الترفيهية بتاريخ 15 سبتمبر الماضي، وهو ما يفسح المجال أمام منظمي الفعاليات لاستضافة وتنظيم مجموعة من العروض الترفيهية المباشرة الممتعة مع الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي والالتزام بإرشادات السلامة في ظل الجائحة.

سلامة الجمهور

لقد حرص منظمو الفعاليات على وضع صحة وسلامة الجمهور وكذلك الفنانين والمؤدين على رأس أولوياتهم، وهم ملتزمون بضمان الامتثال الكامل لمجموعة واسعة من الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها في أماكن إقامة الفعاليات. ومن بين متطلبات السلامة: التعقيم الكامل لأماكن استضافة الفعاليات، بالإضافة إلى توفير وسائل دفع دون تلامس، والتذاكر الإلكترونية الرقمية، بالإضافة إلى إخضاع الجميع للمرور عبر الماسحات الحرارية، بالإضافة إلى ارتداء أقنعة الوجه من قبل الجميع منظمين ومؤدين والجمهور في جميع الأوقات مع الحفاظ على استضافة 30 بالمئة فقط من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمكان بهدف تحقيق التباعد الاجتماعي خلال الفعالية.

الفعاليات الترفيهية

وتستضيف دبي مهرجان باروس للموسيقى من 3 – 5 نوفمبر في فندق جميرا بيتش، وبريك أوت DXB (روف داون تاون) - 6 نوفمبر، روني سكوت - 6 نوفمبر في دبي أبرا، وشغف الفلامنغو - 11 نوفمبر دبي أوبرا، كما يعود الموسيقي والملحن وعازف البيانو وغي مانوكيان ومعه وآرا مالكيان إلى أوبرا دبي 12 نوفمبر، وتطل فرقة «موسكو سيتي باليه» على مسرح «دبي أوبرا» من 26 إلى 28 نوفمبر، وفي مجال الكوميديا تستضيف دبي أوبرا الممثل الكوميدي أوميد جليلي - 7 نوفمبر، ومن 12 إلى 20 نوفمبر تعود أطول أمسية كوميدية في دبي مع مجموعة جديدة تماماً من الممثلين الكوميديين من يوركشاير توم ريجلزورث، وماركوس بيردمان، أحد أكثر فناني الكوميديا البريطانية خبرة.وهناك أيضاً أمسية كوميدية مع كونال كامرا، 20 نوفمبر في ذا ثياتر، مول الإمارات.

ثقافة وفنون

أسبوع دبي للتصميم، من 9 إلى 14 نوفمبر في حي دبي للتصميم، حيث يجمع الحدث الذي يستمر ستة أيام متخصصين في التصميم الداخلي من مختلف أنحاء المنطقة لتعزيز مشهد الإبداع وعرض مجموعة متنوعة من الابتكارات في مجال الهندسة المعمارية والأثاث والتصميم الداخلي. كما يقام أيضاً معرض داون تاون ديزاين، من 9 إلى 14 نوفمبر في حي دبي للتصميم، إلى جانب معرض الخريجين العالمي من 9 إلى 14 نوفمبر، والذي يعد جزءاً من أسبوع دبي للتصميم، وهو الحدث التعليمي الأكثر تنوعاً في العالم. في حين يستمر عرض «لا بيرل من دراجون» في الحبتور سيتي، وهو مزيج مسرحي مذهل مدته 90 دقيقة من العروض الفنية الممزوجة مع أحدث تقنيات العرض لمدير المسرح البلجيكي فرانكو دراغون.

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