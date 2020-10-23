«دانة الدنيا».. بوابة أفلام «بوليوود» إلى المنطقة العربية

لأفلام «بوليوود» نكهة خاصة، يعشقها كثير منا في الخليج ومنطقتنا العربية، فإيقاع أغنياتها تطربنا، بينما تبهرنا ما تفيض به من ألوان زاهية، ومع مرور الوقت تعمقت علاقتنا بالأفلام الهندية، وأصبحت «رومانسية جداً»، فهي صناعة تجاوز عمرها قرناً من الزمان، خلاله تحولت دبي إلى بوابة تمر منها الأفلام الهندية، لتعلق بوستراتها، وصور نجومها في أروقة صالاتنا المحلية والخليجية وحتى العربية. الجمهور العربي ومنذ عقود طوال «وقع في حب» السينما الهندية، فيما نجومها وقعوا في «هوى» دبي، وكذلك هي شركات توزيع أفلامها، التي اتخذت من «دانة الدنيا» مقراً لها، تتعرف من خلالها على رأي الشارع الإماراتي والخليجي والعربي، وتقرأ مزاجه العام حيال ما تنتجه استوديوهات بوليوود، ومن بينها «ياش راج فيلمز» من أفلام سينمائية.

استوديوهات هندية وغربية حضرت في مشهد دبي، الذي لم يغب عنه حضور «ياش راج فيلمز»، التي استفادت من موقع دبي الجغرافي وما تمتلكه من إمكانات وبنية تحتية متطورة، فـ«الإمارات بشكل عام ودبي خصوصاً تعتبر الوجهة المثالية بالنسبة لنا، للتعرف على احتياجات الجمهور العربي في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وتلبية متطلباته وأذواقه على صعيد الأفلام الهندية»، هكذا يصف نيسلون داسوزا، مدير التوزيع العالمي لدى شركة «ياش راج فيلمز»، لـ«البيان» أهمية دبي بالنسبة لـ«بوليوود». ويقول: «هذه الأهمية دفعتنا في 2004 إلى اتخاذ دبي مقراً إقليمياً لشركة «ياش راج فيلمز» التي تحتفل حالياً بمرور نصف قرن على تأسيسها، حيث تتمتع دبي بمكانة إقليمية بارزة على مستوى المنطقة، إلى جانب أنها حاضنة لعدد كبير من الجاليات العربية والأجنبية، وهو ما يسهل علينا توزيع الأفلام الهندية، بما يتلاءم مع المزاج العربي العام، وبالتالي تعزيز انتشار إنتاجاتنا حول المنطقة».

كثر هم الذين مروا في طريق «ياش راج فيلمز»، وبعد 5 عقود، لا تزال الشركة في جوهرها تقليدية تتبنى قيماً عالمية، على حد وصف المخرج ادينيا تشوبرا، نجل الراحل ياش تشوبرا، مؤسس الاستوديو، الذي اتخذ من دبي بوابة لها للوصول إلى المنطقة العربية، ولذلك قامت في 2004 بتأسيس «ياش راج فيلمز الإمارات المحدودة»، لتصبح الوحيدة، التي تتمتع بإمكانات التوزيع في منطقة الشرق الأوسط، من خلال مكتبها الرئيسي في دبي.

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