فزاع لليولة21 في حلة جديدة عبر برنامج «الميدان»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن موعد الجولة التأهيلية لبطولة فزاع لليولة – برنامج الميدان 2020 ـ 2021، التي سوف تقام يومي الخميس والجمعة الموافق 29 و30 أكتوبر الجاري، في القرية العالمية بدبي، بالقرب من البوابة رقم 1 (الثقافية)، من الساعة الرابعة عصراً وحتى منتصف الليل.

وجاء إعلان المشاركة في الجولات التأهيلية استعداداً لاستضافة النسخة الـ 21 من بطولة فزع لليولة والنسخة الـ 16 من برنامج الميدان الذي يبث أسبوعياً على قناة سما دبي. ويسمح للشباب من جميع الجنسيات بالمشاركة في هذه الجولات التأهيلية التي ستقام على مدار يومين متتاليين لاختيار الأفضل بحضور لجنة التحكيم المكونة من راشد الخاصوني، خليفة بن سبعين ومسلم العامري.

موسم جديد

وكشف المركز عن الحلة الجديدة لبطولة فزاع لليولة – برنامج الميدان للموسم الجديد 2020 ـ 2021، لتستمر المسيرة التي جاءت بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، منذ نحو 20 عاماً، للمحافظة على موروث اجتماعي عريق مرتبط بمظاهر الاحتفال والفخر، في إطار جهود سموه الرامية إلى تعزيز للهوية الوطنية.

وفي هذا الصدد، أفاد عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بأن بطولة فزاع لليولة ستكون مختلفة عن السنوات الماضية، وستعتمد على أداء المشارك وليس على التصويت. وقال: «سيضم البرنامج 5 تحديات بين 16 يويلاً، وفي كل تحدٍ سيحصل المشارك على نسبة من المجموع العام، ثم يتم جمع هذه النسب في النهاية بنظام الدوري نفسه، وستحدد ما إذا كان المتنافس سيتأهل ويحقق الفوز بناءً على مراحل المسابقة. ويتم حصد هذه النسب من مسابقة أدبية وثقافية (يتم فيها إلقاء الشعر)، ومسابقة رياضية تراثية للرماية المباشرة على أرض الميدان باستخدام بندقية ضغط هواء (مسجبة)، ومسابقة اليوله ومسابقتين غير مباشرتين خارج الميدان ترتبطان بالتراث، وهما سباق الخيل وسباق الجمال. وبالتالي سيتم اختبار مهارات فارس الميدان، فهو الفارس صاحب المطية، والمتمكن من إلقاء القصيد وركوب الخيل، والرامي المحترف واليويل الذي يملك مهارة في تراث شعبي وطني اسمه اليوله التي تعد احتفالية اجتماعية.

والأهم، فإننا لم نقم فقط بدفع المشارك لاكتساب 5 مهارات، بل قمنا بحث أفراد المجتمع على المشاركة بشكل أكبر. إذ سنقوم بإشراك 16 من مدربي إسطبلات الخيول، و16 من مضمري الهجن، و16 من الرماة المحترفين لتدريب المتسابقين. والاختلاف الوحيد يكمن في مسابقة إلقاء القصيد، حيث سيتم التحكيم فيها من قبل شاعر معتمد في البرنامج».

تطبيق

وكشف بن دلموك بأن المركز سيطلق تطبيقاً خاصاً بالبطولة للتصويت لكل متسابق، ويحق لكل من قام بتحميل التطبيق بالتصويت مرة واحد فقط، كما يضم التطبيق عدداً من المزايا تخدم المشتركين.

وعن البطولة والبرنامج طيلة السنوات الماضية، أكد بن دلموك أنهما حصدا نجاحاً كبيراً تمثل في الاستدامة والقاعدة الجماهيرية الواسعة، لا سيما وأن خطوة تغيير حلة البرنامج جاءت بهدف استقطاب المزيد من الشباب في هذه المرحلة من الوقت من خلال إشراك عدد أكبر من الجماهير، لذا يتوجب علينا السعي بكل الطرق لتوفير البدائل المناسبة للشباب للابتعاد عن الكثير من الألعاب الدخيلة على مجتمعنا ومحاولة إشراك الشباب في عملية التمسك بموروثهم الاجتماعي، وتزويدهم بجرعة وطنية في الهوية، تجعل الشاب يستمر مع جميع ثقافات العالم.

فالحضارات حول العالم تقرّبت منا حباً في هويتنا الوطنية، تلك الصفة المتأصلة بنا، فالأرض شهدت مجتمعات كثيرة وناجحة ولكنهم ذهبوا وتلاشوا عندما تلاشت هويتهم ووطنيتهم. وعلى سبيل المثال اليوم ينظم المركز مسابقات تراثية للتنافس بالبندقية للتقارب والتنافس وليس للقتال.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز