«الثقافة» تحتفي بالمولد النبوي الشريف افتراضياً

المصدر: أبوظبي - البيان

تحتفل وزارة الثقافة والشباب، بذكرى المولد النبوي الشريف، من خلال تنظيم برنامج افتراضي حافل، يتضمن باقة متنوعة من الجلسات الحوارية والعروض الأدائية التي تصاحبها أناشيد إسلامية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. يتضمن البرنامج الافتراضي، جلسة حوارية عن القهوة وجذورها الإسلامية، حيث يستكشف عبد الرحمن مالك وعبد الله المهيري، القهوة بين الماضي والحاضر، وكيف أصبحت أسلوب حياة عصرياً، وتعد من أكثر المشروبات استهلاكاً في العالم.

وتسرد الشيف أنيسة الحلو رمزية الطعام والضيافة في المناسبات الإسلامية الخاصة، من الثريد والهريس لشهر رمضان، إلى اللحوم والمعمول المحضر خصيصاً للعيد، وتقدم عرضاً حصرياً لكيفية صنع حلويات ومنتجات غذائية من التمر.

وفي جلسة أخرى، يستعرض مجموعة من الباحثين من الخبراء، جذور «المالد»، ومدى أهميته لمجتمع دولة الإمارات. يشارك في الجلسة، الدكتور عبد العزيز المسلم مدير معهد الشارقة للتراث، والدكتورة عائشة بلخير مستشار في الأرشيف الوطني، وخالد البدور، ومبارك العتيبة، ويدير الجلسة ثاني بن صقر المهيري.

كما يتضمن البرنامج عدداً من العروض الفنية، بينها أنشودة «ولد الهدي» للفنان حسين الجسمي، وأنشودة «كل القلوب إلى الحبيب تميل»، التي يقدمها الفنان عبد الله الرويشد، والفنان فايز السعيد، والدكتور حبيب غلوم، وفرقة الإمارات للإنشاد، كما يتضمن البرنامج أوبريت «في ظلال البردة».. إضافة إلى عدد من العروض الفنية التي تؤديه فرقة المالد الإماراتي، وأوبريت رسول «السماحة والسلام»، أداء فنان العرب محمد عبده، وبمشاركة الفنان إبراهيم سالم والإعلامي أيوب يوسف.

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