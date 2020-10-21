«مهرجان أبوظبي» يجدد تعاونه مع «بيتهوفن الدولي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مهرجان أبوظبي عن تعاونه المستمر مع مهرجان لودفيج فان بيتهوفن الدولي في وارسو الذي أقيمت فعالياته هذا العام، خلال شهري سبتمبر الماضي وأكتوبر الجاري، وذلك في إطار الشراكات الاستراتيجية الدولية لمهرجان أبوظبي ترسيخاً لمكانة الإمارات منصةً للإبداع وعاصمةً عالمية للثقافة والفنون.

وتضمن برنامج مهرجان لودفيج فان بيتهوفن الدولي، جولات موسيقية وفنية في 5 مدن بولندية، بمشاركة نخبة من الموسيقيين البولنديين الشباب؛ احتفاءً بمرور 250 عاماً على ميلاد الموسيقار الشهير لودفيغ فان بيتهوفن، والذكرى 210 لميلاد الموسيقار شوبان.

من جانبها، قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «إن الشراكة مع مهرجان بيتهوفن الدولي، أحد أكثر المهرجانات المرموقة شهرة في أوروبا، يعكس دورنا في إثراء الرؤية الثقافية للإمارات، وترسيخ الحضور العالمي ومكانة الإمارات مركزاً عالمياً للإبداع، وقوة مؤثرة ثقافياً وفنياً«.

وأضافت:»تعاوننا مع بولندا مستمر منذ أكثر من عقد، حيث شهدنا ضمن مهرجان بيتهوفن الدولي، عزف الموسيقى العربية لأول مرة عام 2008، بمشاركة نصير شمة و25 عازف عود، كما استمتعنا بالعرض الملهم بحضور وقيادة الراحل كريستوف بنديرسكي، أحد أهم المؤلفين الموسيقيين في القرن العشرين، وذلك لأول مرة في العالم العربي ضمن مهرجان أبوظبي 2010، وهو الحائز جائزة مهرجان أبوظبي عام 2018، واليوم نعمل بالشراكة مع مهرجان بيتهوفن الدولي بقيادة مديرته الفنية إليزابيث بنديرسكي، على الاحتفاء بالتميز الموسيقي الشاب للفائزين بأهم جوائز الموسيقى العالمية، وتقدير الفنون والإبداع، وروائع مؤلفات بيتهوفن وشوبان".

من جهتها، قالت إليزابيث بنديرسكي، مؤسس ورئيس مهرجان لودفيج فان بيتهوفن الدولي في وارسو: «فخورون بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبوظبي، انطلاقاً من إيماننا بأن مشاركة الثقافة مع الدول الأخرى تبني الجسور وتخلق التفاهم المتبادل»، مضيفة: «أنتهز هذه الفرصة للتوجه بالشكر إلى هدى إبراهيم الخميس، على هذه الشراكة الرائعة، وأتطلع إلى التعاون المشترك مستقبلاً وإلى مهرجان أبوظبي المقبل».

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال أحمد المنصوري، القائم بأعمال سفارة الإمارات في بولندا: «إن هذا التعاون هو مثال رائع للحوار الثقافي، الذي يحدث نتيجة الحضور القوي لمهرجان أبوظبي في الخارج، عبر العديد من الشراكات مع المؤسسات الثقافية في جميع أنحاء العالم، والتي تعزز دور أبوظبي الدولي، مما يسمح لها بالتأثير بشكل أكبر في القطاع الثقافي العالمي»، مضيفاً: «جزء مهم من هذا التأثير هو دعم الموسيقيين الشباب الموهوبين بالخارج، بجانب الاحتفال بالذكرى الـ 250 لميلاد بيتهوفن والذكرى 210 لميلاد شوبان».

وأضاف: «إن هذه الشراكة انعكاس مباشر لاستثمار الإمارات العربية المتحدة في الشباب والابتكار، ومثال مهم على مساهمات الدولة في الإبداع والفنون على المسرح العالمي»، مشيراً إلى أن مهرجان أبوظبي 2021 يجسد جهود دولة الإمارات العربية المتحدة للتواصل بين الشعوب والأمم عبر الدبلوماسية الثقافية، متابعاً «آمل حقاً أن يستمر التعاون والتطوير في القطاع الثقافي والعديد من المجالات الأخرى في المستقبل لصالح بلدينا ومواطنينا».

ويعد مهرجان لودفيج فان بيتهوفن الدولي في وارسو، الذي تأسس في عام 1997، أكبر مهرجان للموسيقى الكلاسيكية، وواحداً من أهم الأحداث الفنية في بولندا، والذي يتم تنظيمه بعناية من قبل أفضل الفنانين المشهورين دوليًا؛ بقيادة إليزابيث بنديرسكي، حيث يضم سلسلة من الحفلات الموسيقية السيمفونية، والأوبرا، والعديد من الأحداث المصاحبة، ويوفر منصة للفنانين الشباب لتقديم أنفسهم لأول مرة إلى جمهور دولي كبير.

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