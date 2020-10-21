«براند دبي» يروي نجاح المبدعين في القوز عبر «منطقة نابضة بالإبداع»

المصدر: دبي - البيان

أعلن «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مقابلات تحمل عنوان «منطقة نابضة بالإبداع»، تروي قصص نجاح لمبدعين في منطقة القوز بدبي.. وجاء في تغريدة على الحساب الرسمي لبراند دبي في موقع «تويتر»: «يقدم (براند دبي) مجموعة مقابلات بعنوان (منطقة نابضة بالإبداع)، تعكس قصص نجاح عدد من المبدعين في منطقة القوز في دبي، تابعوا حسابات براند دبي على وسائل التواصل الاجتماعي».

وتقود «دبي للثقافة» مشروع تطوير منطقة القوز، بالتعاون مع «براند دبي»؛ الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، وبلدية دبي.

وأسهمت منطقة القوز خلال السنوات الماضية في تكوين هويّة متفرّدة خاصة بها، وشكَّل وجودها إضافة متميزة لتراث دبي المعماري الذي ذاع صيته ليُصبح عنواناً يمزج بين حداثة دبي وعراقتها، وتمكنت هذه المنطقة من إثبات حضورها في قلب المشهد الإبداعي محلياً وعالمياً، مع تحولها لمركز للفنون متضمنةً معارض فنية، واستوديوهات للأفلام والصور واللوحات وغيرها.

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