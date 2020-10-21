«لاكسمي بومب» يجذب 19 مليون مشاهدة على إيقاعات «برج خليفة»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم يكد تريللر فيلم «لاكسمي بومب» (Laxmmi Bomb) للمخرج راجاف لورانس، يرى النور، على موقع يوتيوب حتى عانق الغمام في عدد مشاهداته، لتتجاوز حاجز 19 مليون مشاهدة في غضون أقل من أسبوع، لتنطلق مع التريللر الحملة الترويجية للفيلم الذي استولت فيه دبي على نصيب الأسد من مشاهده.

حيث أطل التريللر على وقع إيقاعات أغنية «برج خليفة» التي يؤديها الممثل الهندي أكشاي كومار، وزميلته كيرا أدفاني، حيث قاما بتصويرها في المنطقة المحيطة ببرج خليفة، والتي استضافت أيضاً في يناير الماضي تصوير بعض مشاهد من الفيلم الذي يعد نسخة جديدة للفيلم التاميلي «كانشانشي» الحامل أيضاً بصمات المخرج راجاف لورانس.

ومع إطلالة التريللر يبدو أن أبطاله الممثل أكشاي كومار، والممثلة كيرا أدفاني على عاتقهما مهمة الترويج للفيلم المقرر أن تبدأ عروضه في صالات السينما في 9 نوفمبر المقبل، ليطلق كومار وأدفاني عبر موقع تويتر، هاشتاغ (#MyBurjKhalifaDance) أو «ماي برج خليفة دانس».

والذي جاء برفقة مشاهد من الأغنية الجديدة، ليشعل كومار بذلك المنافسة بين معجبيه، من خلال تحفيزهم على المشاركة في مسابقة «أداء رقصات خاصة على إيقاع الأغنية»، واعداً إياهم بلقاء مرئي خاص يجمعهم معه وكيرا ادفاني.

تلك المسابقة، كشف عنها أكشاي كومار، عبر تغريدة له أطلقها على تويتر، مرفقاً إياها مع مقطع مصور دعا فيه معجبيه إلى مشاركته مقاطعهم المصورة، ونشرها على هاشتاغ «ماي برج خليفة دانس» وحسابه على انستغرام، قائلاً: «الفائزون سيحظون بمكالمة مرئية معي ومع كيرا أدفاني»، تلك الدعوة أكدتها أيضاً زميلة كيرا أدفاني التي أطلت في المقطع ذاته، لتذكر المعجبين بضرورة استخدام الهاشتاغ ليتمكنوا من المشاركة في المسابقة.

المسابقة التي أطلقها أكشاي وكيرا، لقيت أصداء واسعة بين متابعي حساباتهم، والذين بادروا إلى نشر مقاطعهم المصورة، التي يؤدون فيها رقصات خاصة على وقع الأغنية، التي أكدت شركة «زي ميوزيك» في تغريدة لها، أنها استطاعت أن تحقق أرقام مشاهدات عالية، وصلت لأكثر من 29 مليون مشاهدة في غضون يوم واحد فقط، لتكون الأغنية بذلك واحدة من أضخم الأغاني الهندية المصورة التي رأت النور هذا العام.

تصوير مشاهد الفيلم في دبي، كان قد استغرق نحو 4 أيام، سعى خلالها أكشاي كومار إلى الاستفادة من التسهيلات التي قدمتها له لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، في معظم معالم دبي الرئيسية وعلى رأسها برج خليفة، ودبي مارينا، وشاطئ أم سقيم، وجسر الميدان، وصحراء القدرة، وغيرها.

حيث شكّلت كل هذه المواقع جزءاً أساسياً من حكاية الفيلم الذي صنفته المواقع المهتمة بالشأن السينمائي، في إطار «الرعب والكوميديا»، وفيه يطل أكشاي كومار مرتدياً عباءة شخصية جديدة، لم يسبق له أن قدمها.

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