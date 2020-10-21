خطة شاملة في «هيئة الثقافة» للمشاركة في برنامج دبي للتميز الحكومي

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» أنها تواصل العمل على تعزيز جهوزيتها للمشاركة في برنامج دبي للتميز الحكومي، عبر خطة شاملة تعمل من خلالها الهيئة على تفعيل جميع البرامج المطروحة للدعم والتعزيز، حيث باشرت بتنفيذ هذه الخطة ابتداءً من 8 أكتوبر الجاري، في خطوة تندرج ضمن رؤيتها الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقى للمواهب.

وفي إطار الارتقاء باستعداد «دبي للثقافة» وجهوزيتها للمشاركة في برنامج دبي للتميز الحكومي، وبناءً على التنسيق المتواصل مع البرنامج، عملت الهيئة على المباشرة في تنفيذ جميع برامج التميز الحكومي الموضوعة، اعتماداً على المحاور الثلاثة الرئيسة في منظومة التميز الحكومي كمرجعية لها، وذلك حسب الفئات المستهدفة.

وفي هذا الإطار، قال د. صلاح القاسم، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظومة التميز الحكومي من دبي للثقافة: «مواكبةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى الارتقاء بالعمل الحكومي في إمارة دبي، وانطلاقاً من محاور خطتنا الاستراتيجية المحدّثة، نسخر في دبي للثقافة التميز والريادة والإبداع في عملنا اليومي للنهوض بأدائنا وكفاءة خدماتنا إلى أعلى المستويات، ليس على المستويين الوطني والإقليمي وحسب، بل أيضاً على المستوى العالمي».

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