مليون طالب سعودي يشاركون في تحدي القراءة العربي

المصدر: دبي ـ البيان

«منافسة حامية الوطيس»، قد يكون أفضل تعبير لوصف منافسات تحدي القراءة العربي على مستوى المملكة العربية السعودية.

حيث تسابق أكثر من مليون طالب سعودي لنيل لقب بطل التحدي على مستوى المملكة، والذي بدا أشبه بمكافأة «مجزية» على تعبهم وإنجازهم لقراءة أكثر من 50 كتاباً، مكنتهم من حجز مكانتهم في سباقات تحدي القراءة العربي، المبادرة القرائية الأكبر عربياً والمندرجة ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

حيث كشفت إدارة التحدي، أمس، وعبر حسابها على موقع «تويتر»، عن أسماء المتأهلين على مستوى المملكة العربية السعودية للدورة الخامسة من التحدي، إلى جانب حجم المشاركات في دورة هذه العام، التي تعد الأضخم في مسيرة التحدي منذ انطلاقته في 2016.

وعلى مستوى الذكور، كشفت تغريدة تحدي القراءة العربي، عن تأهل كل من الطالب عبد العزيز ناصر السلوم، وحجاج عمر العريني، وعبدالله يحيى الشهري، وفارس يوسف الحنطي، وعبد الوهاب محمد الصالح، وكذلك يوسف راجح البركاتي، وعمرو وليد البراق، ويوسف صالح الوادعي، ويزيد سامي صياح، وخالد حسين المطيري.

أما على مستوى الإناث، فقد تأهلت كل من الطالبة هيفاء محمد العيد، وسالي صالح الربيعان، وليان سعيد الغامدي، وشهد علي الأسمري، وعاليا إبراهيم الباتلي، وزهور عبد الله البلوي، وجواهر سلطان السرحاني، وهبه عبيد الوذيمان، وشهد ضياء آل قيصوم، ورهيف سائر العتيبي.

وكانت تغريدة تحدي القراءة العربي قد كشفت أيضاً عن حجم مشاركات المملكة في دورة هذا العام، والتي شهدت مشاركة 1.041.086 طالباً، يمثلون نحو 22475 مدرسة، ويشرف عليهم أكثر من 23 ألف مشرف.

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