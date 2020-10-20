خریف «تشكیل» یستمر مع برنامج حافل بالنشاطات

المصدر: دبي - البيان

دعا مركز «تشكيل» مركز الفنون والتصميم متعدد الاختصاصات في دبي، المبدعين لإطلاق العنان لحسهم الإبداعي من خلال مجموعة من المعارض والحوارات والجولات وورشات العمل المخصصة للكبار والصغار، واكتشاف النشاطات المتنوعة التي يقدمها بدءاً من الدروس التعريفية ببرامج أدوبي والأدوات الفنية للأطفال وحتى الاستشارات الشخصية لمناقشة أهداف التصميم الخاصة بهم، وذلك ضمن برنامج «تشكيل» لموسم الخريف 2020.

ويقدم «تشكيل»، خلال هذا الموسم عدداً من الجلسات عبر الإنترنت، ما سيوفر الفرصة للراغبين بحضور الجلسات من راحة منازلهم للتواصل مع خبراء الفن والتصميم والاستفادة من المعلومات والفرص العملية كما لو كانوا ضمن الاستوديو. وستكون الدورات المقامة ضمن مركز «تشكيل» ذات أماكن محدودة تماشياً مع تدابير السلامة وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وبهذه المناسبة، قالت ليسا باليتشغار، نائب مدير المركز: «يواصل (تشكيل) التزامه برعاية مجالات الفن والتصميم في دولة الإمارات من خلال برنامج موسم الخريف الحافل بالمعارض والدورات وورشات العمل، حيث وضعنا برنامجاً للنشاطات عبر الإنترنت وداخل الاستوديو، ما يلبي الاحتياجات الفريدة للمجتمع الإبداعي المحلي خلال هذه الفترة. نحن نأمل أن نسهم في تحفيز وإلهام وتعليم متابعينا من البالغين والأطفال عبر تقديم الجلسات والتجارب المختارة بعناية واستكشاف الإمكانيات اللامحدودة التي توفرها الممارسات الإبداعية».

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