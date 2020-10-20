«تحلّوا وتسلّوا» تعود إلى «وارنر براذرز أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

تدعو «عالم وارنر براذرز أبوظبي» ضيوفها للمشاركة في فعالية «تحلّوا وتسلّوا مع سكوبي-دو» برفقة شخصياتهم المفضلة في منطقة «كرتون جانكشن» مثل باغز باني، وتوم آند جيري، وسكوبي-دو، وشاغي، وتويتي، وسيلفستر، وذلك لغاية 30 أكتوبر الجاري.

ويمكن للضيوف ارتداء الأزياء التنكرية الخاصة بهم، والتوجه إلى منطقة «كرتون جانكشن» للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي تطغى عليها الديكورات والتفاصيل المستوحاة من أجواء هذه الفعالية مثل بيت العنكبوت واليقطين، كما يمكن للعائلات المشاركة في هذه الاحتفالات مع شخصياتهم المفضلة التي ستتألق بأجمل الأزياء.

ولضمان توفير تجربة ترفيهية آمنة للجميع، حرصت «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية بما في ذلك الكاميرات الحرارية، وضرورة حجز التذاكر إلكترونياً لكافة الضيوف بما في ذلك حاملي بطاقة الدخول السنوية، بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية. ودعت المدينة الضيوف إلى التقيد بهذه الإجراءات من خلال ارتداء الكمامات في جميع الأوقات والالتزام بالتباعد والمسافات الآمنة، إلى جانب تعقيم اليدين بانتظام، واستخدام حلول الدفع الإلكترونية في جميع المنافذ.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز